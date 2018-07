43 Emma et 59 Gabriel sont nés l'an dernier en Touraine. En Indre-et-Loire, comme sur l'ensemble de la France, ces deux prénoms ont été les plus donnés en 2017, selon le classement publié par l'INSEE le 26 juillet.

Gabriel et Emma ont aussi été les prénoms les plus donnés en 2017 en région Centre et sur l'ensemble de la France

Indre-et-Loire, France

Chez les petites filles nées l'an dernier en Indre-et-Loire, le trio de tête est constitué des prénoms suivants :

Emma (donné 43 fois)

Jade (42 fois)

Alice (33 fois)

Les prénoms Inès, Louise, Léna, Manon, Juliette, Zoé et Agathe complètent le top 10.

Chez les garçons, le podium est constitué de :

Gabriel (donné 59 fois)

Jules (48 fois)

Nathan (44 fois)

Autres prénoms souvent donnés dans notre département l'an dernier : Louis, Lucas, Raphaël, Hugo, Arthur, Paul et Sacha

Les jeunes parents tourangeaux n'ont pas été d'une originalité débordante puisque Emma et Gabriel ont aussi été les deux prénoms les plus donnés, l'an dernier, en région centre, et sur l'ensemble de la France : 4 810 Emma et 5 428 Gabriel sont nés l'an dernier.