Emma et Léo, prénoms les plus donnés en Indre-et-Loire en 2020

Emma et Léo arrivent en tête des prénoms donnés en 2020 en Touraine

L'Insee Centre-Val de Loire a publié ce mardi le classement des prénoms en Indre-et-Loire pour l'année 2020. Chez les filles, Emma arrive en tête devant Louise et Jade. Le prénom a été donné à 43 reprises. Le classement chez les garçons est dominé - comme au niveau national - par Léo, donné à 49 reprises, devant Louis, Arthur et Gabriel. En 2019, Louise et Gabriel étaient en tête de ces classements.

Classement des prénoms les plus donnés en Indre-et-Loire :

Filles :

Emma (43) Louise (39) Jade (36) Alice (28), Ambre (28) et Jeanne (28) Camille (26) Rose (25) Juliette (24) Agathe (23), Margot (23)

Garçons :

Léo (49) Louis (40) Arthur (39), Gabriel (39) Lucas (37) Hugo (34), Raphaël (34) Adam (33) Jules (32), Paul (32)

L'Insee met à disposition un outil permettant de retrouver les classements, chaque année depuis 1900.