Emma et Louis, prénoms les plus donnés à Orléans en 2018

Par Mayeule de Charon, France Bleu Orléans

Selon les services de l'état-civil, 4854 bébés sont nés cette année à Orléans, c'est 73 naissances de plus qu'en 2017. Emma et Louis sont les prénoms les plus donnés, ils détrônent Inès et Lucas.