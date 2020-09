Emma et Raphaël, prénoms les plus donnés en 2019 en Auvergne-Rhône-Alpes

Quels sont les prénoms les plus donnés en France ? Selon le classement dévoilé par l'INSEE: Emma, Jade et Louise sont arrivées en tête en 2019. Chez les garçons : Gabriel, Léo et Raphaël. En Auvergne-Rhône-Alpes, Emma et Raphaël ont eu les préférences des nouveaux parents.