Emmanuel Macron à Amiens Nord : "ouvrez vos oreilles Monsieur le président"

Un marathon présidentiel ce jeudi et vendredi à Amiens qui fera étape dans les quartiers Nord. Emmanuel Macron présent deux jours dans sa ville natale déjeunera avec une vingtaine de jeunes du quartier en service civique ou bénéficiaires d'un emploi franc.

Amiens, France

Le chef de l'Etat passera par le quartier nord d'Amiens ! De retour dans sa ville natale ce jeudi et vendredi, Emmanuel Macron rencontrera une vingtaine de jeunes du quartier pour parler insertion professionnelle. Ces jeunes sont en service civique ou bénéficient d'un emploi franc. Des dispositifs salués par l'APAP, l'association picarde d'action préventive est implantée depuis bientôt 30 ans dans le quartier. "Tout ce qui constitue une aide pour ces jeunes en grande difficulté est indispensable" réagi son président, Patrice Eloy.

Les rêves des jeunes se limitent à leur horizon _ Patrice Eloy, président de l'apap d'Amiens

Si il y a des médecins et même une ministre de l'éducation nationale ( Najat Vallaud-Belkacem) qui sont issus du quartier, globalement ces jeunes restent "stigmatisés" avec pour conséquences selon Patrice Eloy un "manque d'estime de soi" et d'ambitions. "Il y a pourtant une belle énergie" mais les jeunes "se brident". "Leurs rêves se limitent à leur horizon et descendre dans le centre-ville, c'est parfois tout un parcours".

Une visite présidentielle pour parler positivement du quartier

Avant Emmanuel Macron, Jacques Chirac s'était déjà rendu dans le quartier nord d'Amiens. Une visite présidentielle qui aura le mérite de "parler positivement" du quartier se félicite Patrice Eloy conscient que ces jeunes, les habitants du quartier sont déçus des politiques. Un lien à rétablir qui est l'une des missions de l'apap grâce à huit éducateurs spécialisés, "les intervenants des derniers mètres" tous les jours sur le terrain.

Ouvrir ses oreilles et entendre ce que ces jeunes ont à dire

Aucune rencontre entre l’association et le président de la république n'est pour l'instant prévue mais Patrice Eloy conseille à Emmanuel Macron "d'ouvrir ses oreilles et d'écouter ce qu'ils ont à dire". Ces jeunes sont pleins de richesse insiste Patrice Eloy dont l'interview est à réécouter ici