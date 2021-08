Emmanuel Macron à Marseille : "Quelles solutions va t-il apporter aux gosses ?" se demande la Cité de la Viste

Cité de la Viste, dans le 15e arrondissement de Marseille, nous sommes ici sur les hauteurs de la ville. Ce sont 2.500 habitants qui vivent ici, dans les immeubles sociaux. Un quotidien souvent rude, entre trafics de drogue, rodéos urbains et agressions, comme le raconte Ben, l'un des habitants qui a toujours vécu ici : "Avant ici il y avait des vaches, aujourd'hui c'est pourri. Tous ces morts, ces jeunes... ça a changé en pire".

Alors quand vous dites à ces résidents de la cité que le président de la République vient annoncer un grand plan pour Marseille, ils n'y croient pas vraiment. Cela fait bien longtemps qu'Aïcha a cessé de rêver :"Il vient avec son costard pour dire -je vais mettre de l'argent-... Ca fait longtemps qu'il aurait du le faire ! Quelles solutions il va apporter aux gosses ? Ces gamins font guetteurs car ils n'ont pas le choix, leur mère elle galère, leur père aussi (...) ils ne font pas les guetteurs par plaisir". Aïcha raconte aussi l'insécurité au quotidien : "On sort, on a la boule au ventre d'être au mauvais endroit au mauvais moment...".

L'insécurité, c'est évidemment la préoccupation numéro un. Pour Jacqueline, il faut d'abord s'attaquer à ce problème dans les quartiers. Elle se souvient d'un évènement traumatisant : "Nous avons perdu un jeune dernièrement, qui faisait des rodéos... il faut trouver des solutions. Il faut surtout occuper ces jeunes ! Ils n'ont rien ici".

La solution, est-ce de rajouter des policiers ? Peut-être selon Tino : "on les voit de moins en moins...". Cette année, le ministre de l'Intérieur a annoncé un renfort de 300 policiers pour Marseille et cet été Gérald Darmanin assurait qu'à Marseille, il y avait un contrôle anti-drogue toutes les deux heures. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron arrive ce mercredi à Marseille pour une visite de trois jours et l'annonce notamment d'un plan école de plus d'un milliards d'euros pour la rénovation des établissements. Les quartiers populaires attendent des solutions concrètes. En 2019, Brigitte Macron s'était déjà rendue cité Felix Pyat dans le 3e arrondissement, à la rencontre des habitants de l'un des quartiers les plus pauvre d'Europe.