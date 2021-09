Emmanuel Macron à Marseille : "Symboliquement il faut qu'il se rende rue d'Aubagne" (Collectif du 5 novembre)

Dans le détail on ne sait pas si Emmanuel Macron a prévu de se rendre rue d'Aubagne à Marseille pour sa visite qui va durer trois jours mais le collectif du 5 novembre espère que le président le fera. "Symboliquement", dit sur France Bleu Provence, Fathi Bouaroua, ancien directeur de la fondation Abbé Pierre à Marseille et membre du collectif du 5 novembre : "Il doit venir aussi pour marquer le plan qu'il devait faire. Après le 5 novembre il y a eu une émotion énorme, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur de l'époque avait promis qu'il allait intervenir sur les 4.000 immeubles qui présentaient des risques de sécurité pour les gens et on attend encore aujourd'hui que ce plan se mette en route".

Après le drame de la rue d’Aubagne, le ministre du logement de l’époque Julien Denormandie avait promis de « mouiller sa chemise pour la reconstruction de la ville ». Un chiffre était annoncé : 240 millions d’euros pour l’habitat insalubre, une somme qui devait être versée progressivement sur dix ans, en fonction de l'avancement des projets. "Si peu finalement" commente Fathi Bouaroua : "un investissement sur pratiquement dix ans, ça revient à très peu d'argent par année".

Nous sommes à Marseille dans une situation insupportable - Fathi Bouaroua

Le collectif du 5 novembre donne quelques chiffres : 100.000 mal logés, 40.000 logements indignes à Marseille aujourd'hui et ce qui inquiète Fathi Bouaroua c'est la question de la disponibilité, car selon lui il y a un grand nombre de nouveaux arrivants : "Le grand paradoxe de cette ville en ce moment c'est que cette ville attire malgré le fait que c'est une ville catastrophe. C'est une ville où on a l'impression d'être dans un champs de ruine et pourtant, vous l'avez vu cet été, il n'y avait plus une seule place. Bientôt on ne pourra plus se loger à Marseille".

Fathi Bouaroua espère donc maintenant que l'Etat répondra à l'urgence et que cette fois le grand plan annoncé verra bien le jour.

On en veut à tous ces gouvernements qui passent qui chaque fois ont un grand plan pour Marseille et pourtant la ville ne s'en sort pas

