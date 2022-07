Emmanuel Macron à Pithiviers : il doit prononcer un discours offensif sur l'antisémitisme

A l'occasion des 80 ans de la rafle du Vel d'Hiv, Emmanuel Macron va inaugurer ce dimanche la gare de Pithiviers désormais transformée en lieu de mémoire de la Shoah. Les 16 et 17 juillet 1942, près de 13.000 juifs furent arrêtés par la police française à Paris et regroupés au Velodrome d'Hiver puis internés à Drancy, Beaune-la-Rolande et Pithiviers pour être déportés vers les camps d'extermination nazis. 8 convois et 8 400 déportés partirent ainsi directement de la gare de Pithiviers.

Contrer un nouvel antisémistime et un nouveau révisionnisme

Après une visite des lieux, Emmanuel Macron prononcera à 15H30 un discours que l'Elysée annonce comme particulièrement offensif sur l'antisémitisme et le révisionnisme historique. On aurait pu croire naïvement que tout avait été dit en 1995 lorsque le président Jacques Chirac avait reconnu la responsabilité pleine et entière de la France dans la rafle du Vél d'Hiv. "La France ce jour-là accomplissait l'irréparable" avait déclaré Jacques Chirac. Mais 27 ans après ce discours, indique l'Elysée, les choses ont changé : un nouvel antisémitisme et un nouveau révisionnisme historique sont apparus, de manière insidieuse, lors de la campagne présidentielle.

Emmanuel Macron dans les pas de Jacques Chirac ?

Ces derniers mois, on a ainsi entendu le candidat Eric Zemmour prétendre que le régime de Vichy avait sacrifié les juifs étrangers pou sauver les juifs français. Or, c'est une contre-vérité battue en brèche par tous les historiens. D'où l'importance de cette commémoration aujourd'hui aux yeux d'Emmanuel Macron qui entend donc pleinement s'inscrire dans le chemin tracé par Jacques Chirac.

Aujourd'hui, pour cette cérémonie très solennelle, Emmanuel Macron sera accompagné du Ministre de la Justice, Eric Dupont-Moretti, du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin et du ministre de l'Education Nationale, Pap Ndiaye.