Emmanuel Macron achève sa visite dans une Guyane toujours sous tension

Le président de la République achève ce samedi sa visite de 48 heures en Guyane. Le climat y est toujours tendu, six mois après le large mouvement social du printemps. Emmanuel Macron doit présenter le chantier des Assises des Outre-mer.

Les Assises des Outre-mer devraient rassembler société civile, acteurs économiques et pouvoirs publics dans tous les territoires ultramarins pour leur permettre "de se réinventer en territoires d'excellence et d'innovation", tout en redonnant "la parole à ceux qui ne la prennent plus et ont perdu confiance en l'action publique". L'objectif est d'établir une feuille de route, entre l'État et chaque territoire ultramarin, via des remontées de terrain et des consultations, d'ici le printemps 2018.

Visite dans un quartier de Cayenne

Lors de sa visite surprise dans les quartiers difficiles de Cayenne et de sa périphérie vendredi soir, Emmanuel Macron avait dit vouloir "se confronter à la réalité du terrain", dans ces lieux où vivent une majorité de clandestins, souvent jeunes, venus d'Haïti, du Surinam, du Brésil ou du Guyana.

Le président discutait avec les habitants dans une ambiance très détendue lors qu'il a senti une odeur de cannabis. "Dis donc, il y en a qui ne fument pas que des cigarettes, hein ? J'ai encore du nez", a-t-il plaisanté, avant d'ajouter "Ça, ça ne va pas vous aider à bien travailler à l'école (...) Il faut le dire aux plus jeunes !"

Des promesses renouvelées

Le chef de l'État a annoncé l'arrivée de 90 gendarmes "dès 2018" et la création d'un nouveau commissariat à Cayenne. Le gouvernement veut également dissuader l'immigration en réduisant notamment le versement de l'allocation pour les demandeurs d'asile et en imposant 15 ans de résidence sur le territoire pour avoir accès au RSA.

Il a aussi réaffirmé que l'État respecterait son engagement d'investir plus d'un milliard d'euros sur ce territoire qui cumule difficultés et retards. La demande complémentaire de 2,1 milliards du collectif Pou Lagwiyann dékolé pourrait être étudiée dans le cadre des assises des Outre-mer.