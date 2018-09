Alors que la France vit depuis début 2015 sous une constante menace terroriste depuis la vague d'attentats jihadistes sans précédent, qui a fait 246 morts, Emmanuel Macron a annoncé mercredi la mise en chantier d'un musée-mémorial.

"La République a beaucoup fait mais elle peut faire plus, elle peut faire mieux", a estimé le chef de l'Etat lors de la cérémonie annuelle d’hommage aux victimes du terrorisme, aux Invalides à Paris. Et de préciser : "Faire mieux, c'est acter que les victimes du terrorisme ne sont pas des victimes parmi les autres mais sont au coeur de notre fraternité nationale et de notre mémoire".

La France doit "savoir mener un travail mémoriel, scientifique, pédagogique, permettant à chacun de saisir toutes les implications et les résonances de ce qui à intervalles réguliers nous frappe", a déclaré Emmanuel Macron, jugeant essentiel de "comprendre sans mettre à distance", de "saisir sans relativiser" et de "résister et lutter par une conscience plus claire".

Une date de commémoration nationale

Il a également promis la création d'une "commémoration, hommage de la nation aux victimes du terrorisme".

La date doit faire l'objet d'une concertation avec les associations.

Le comité chargé par le gouvernement de réfléchir à la commémoration des attentats a suggéré de retenir pour cette journée d'hommage la date du 11 mars, choisie par l'Union européenne, pour commémorer les attaques sur le sol européen.

Amélioration de la prise en charge des victimes

Le président de la République a aussi annoncé la création d'ici la fin de l'année d'un "Centre national de ressources et de résilience (CNRR)", chargé d'améliorer la prise en charge des victimes quelle que soit l'origine du traumatisme.

Le CNRR sera localisé dans un centre hospitalo-universitaire, au sein de l'une des dix unités spécialisées dans la prise en charge du psycho-trauma, dont la création a été décidée dans le cadre du plan de lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

Emmanuel Macron a également promis le renforcement de la prise en charge des victimes françaises à l'étranger, notamment pour leurs frais de déplacement lorsque les victimes souhaitent assister au procès à l'étranger.