Emmanuel Macron annonce la création de trois nouvelles brigades de gendarmerie en Gironde

Il y aura bientôt trois nouvelles brigades de gendarmerie en Gironde. Deux brigades fixes à Izon et Le Barp (10 gendarmes chacune) et une troisième mobile (six gendarmes et un camion) à Mios.

Gendarmes (illustration) © Maxppp - maxppp Emmanuel Macron a dévoilé ce lundi après-midi à Tonneins en Lot-et-Garonne la carte des 238 nouvelles brigades de gendarmerie qui seront installées dans les années qui viennent sur le territoire français. En Gironde on attendait quatre brigades , il n'y en a finalement que trois. De nombreuses communes rurales avaient postulées. Des maires heureux mais aussi beaucoup de déçus Bonne nouvelle pour le Bassin d'Arcachon et le Val de l'Eyre : Mios et Le Barp décrochent une brigade, elle sera fixe pour le Barp et mobile pour Mios ; ce qui fait, en tout, une quinzaine de gendarmes supplémentaires pour assurer la sécurité de deux communes en plein boom démographique. Dans le libournais, c'est Izon qui tire les marrons du feu et ce n'est pas une surprise. Izon était la mieux placée pour obtenir une brigade fixe. Cela va soulager les gendarmes de Libourne qui pourront se concentrer sur leur commune et renforcer notamment leurs patrouilles de nuit. En revanche, déception pour le Sud-Gironde. Landiras et Hostens avaient postulées. Elles n'auront pas de brigades, ni l'une ni l'autre. Pas de gendarmes supplémentaires dans le Nord-Médoc non plus. Le maire d'Hourtin avait pourtant déposé un dossier qu'il pensait solide. Jean-Marc Signoret se déclare extrêmement déçu par cette décision. "Encore une fois, dit-il, le Médoc est le grand oublié des services publics*.**"*