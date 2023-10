Emmanuel Macron annonce la création de cinq nouvelles brigades de gendarmerie en Savoie et en Haute-Savoie

Au total, il y aura cinq nouvelles brigades de gendarmerie en Savoie et en Haute-Savoie.

Remettre des forces de l'ordre sur le terrain. C'est l'objectif du président de la République Emmanuel Macron qui est en déplacement dans le Lot-et-Garonne ce lundi . Il a annoncé les lieux d'implantation de 238 nouvelles brigades de gendarmerie en France, une de ses promesses électorales de 2022.

Trois nouvelles brigades en Haute-Savoie, deux en Savoie

Certaines brigades seront fixes, dotées d'une dizaine de gendarmes, mais la majorité seront mobiles, avec environ six militaires. Elles se déplaceront en camion entre les différentes communes des territoires les plus "enclavés" de leur département.

Chez nous, il y en aura cinq nouvelles brigades : deux en Savoie à Novalaise (fixe) et Val d'Arc (mobile) et trois en Haute-Savoie, avec des brigades à Saint-Julien-en-Genevois (mobile) et Sciez (fixe), mais également au bord du lac d'Annecy à Talloires-Montmin (fixe).

Plus de 2 000 postes de gendarmes supplémentaires

Pour sélectionner les sites concernés par les nouvelles brigades, des critères "économiques, démographiques et opérationnels" (délinquance, cambriolage, violences intrafamiliales...) ont été pris en compte, explique l'Elysée. Les choix se sont faits après plusieurs mois de concertation avec les préfets.

Les premières brigades seront installées dès novembre et leur création doit s'étaler jusqu'en 2027. Au total, ces créations représentent 2 144 postes de gendarmes supplémentaires, sur les 8 500 créations d'effectifs de forces de l'ordre annoncées par le gouvernement d'ici à la fin du quinquennat.

