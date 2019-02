Emmanuel Macron annonce "un grand plan pour les petites associations"

Face à des maires et associations franciliennes en colère contre la forte réduction des emplois aidés décidée par le gouvernement, Emmanuel Macron a annoncé vouloir lancer "un grand plan pour les petites associations" lundi soir lors d'un débat avec les élus à Evry-Courcouronnes (Essonne).

Emmanuel Macron face aux maires et associations lors d'un débat à Evry-Courcouronnes (Essonne), le 4 février 2019

Critiqué par de nombreux maires et associations pour avoir réduit drastiquement le nombre d'emplois aidés, Emmanuel Macron a reconnu que cette décision posait "un vrai problème pour beaucoup d'associations et de villes" et annoncé "un grand plan pour les petites associations" lors d'un débat organisé avec des élus franciliens lundi soir à Evry-Courcouronnes (Essonne).

Le gouvernement est en train de supprimer les trois quarts des contrats aidés, qui sont passés de 320.000 en 2017 à 130.000 budgétés pour 2019. Interpellé par les maires et responsables associatifs qui assistaient à cette rencontre organisée dans le cadre du grand débat national, le chef de l'État a défendu cette politique mais admis que "force est de constater que dans les lieux fragiles, cela a fait souffrir. Il ne faut pas se voiler la face. Il faut accélérer les mesures de compensation".

Développer les "emplois francs associatifs"

"On a fortement réduit les emplois aidés mais il faut continuer à développer fortement les PEC (parcours emplois compétences), qui ne sont pas assez utilisés parce que pas assez connus, la garantie jeune et l'ouverture du service civique", a ajouté le président de la République.

Autre piste évoquée par Emmanuel Macron : développer les "emplois francs associatifs", sur le modèle des emplois francs pour le secteur privé. Ce dispositif permet aux entreprises de toucher une prime pour l'embauche de chômeurs issus de quartiers prioritaires "politique de la ville". "Vous avez ouvert cette piste, je suis prêt à ce qu'on la regarde", a assuré le chef de l'État.

Le ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, Julien Denormandie, a abondé dans le même sens : "Les associations de petite taille ont été les parents pauvres de la politique de la ville", a-t-il dit regrettant que les contraintes administratives soient aussi fortes pour les associations de grande ou petite taille, ce qui dans les appels d'offre "favorise les professionnels de la recherche de financement". Il a aussi dit vouloir accorder aux petites associations des subventions pluriannuelles, une demande récurrente du secteur associatif, afin de leur donner "plus de visibilité".