Emmanuel Macron arrivera plus tôt que prévu pour le 75e anniversaire du Débarquement

Il passera finalement deux jours en Normandie pour le 75e anniversaire du Débarquement. A une semaine des célébrations, l'Elysée annonce mercredi 29 mai qu'Emmanuel Macron arrivera finalement dans la région dès le 5 juin au soir. Et ce sera à Caen.

Normandie, France

L'agenda d'Emmanuel Macron se précise pour les commémorations du 75e anniversaire du débarquement. Le président sera présent dès le 5 juin au soir à Caen après avoir passé la journée en Angleterre à Portsmouth. Il rendra hommage à 18h aux 83 fusillés de la prison de la ville. Des résistants, pour la plupart, exécutés par les allemands le 6 juin 1944 et dont on n'a jamais, depuis, retrouvé les corps. Des familles de victimes pourraient participer à cette cérémonie.

Emmanuel Macron se rendra également (et ce n'était pas au programme initial) à Bayeux, le lendemain, le 6 juin. Après avoir posé avec Theresa May la première pierre du mémorial britannique de Ver-sur-Mer, il rencontrera dans la capitale du Bessin à 9h30 deux vétérans français : Léon Gauthier (97 ans), l'un des 3 survivants des 177 fusiliers-marins du commando Kieffer et Jacques Lewis (100 ans) qui avait débarqué à Utah dans l'état major du général Koenig.

Déjeuner copieux avec Donald Trump

Après la cérémonie, à 11h du cimetière américain de Colleville-sur-Mer aux côtés de Donald Trump où 5 vétérans américains seront décorés de la légion d'honneur, on sait désormais que les échanges prévus à Caen, à la préfecture, entre le président français et celui des Etats-Unis dureront deux heures. Un tête-à-tête suivi d'un déjeuner de travail dont le menu pourrait être copieux : la crise au proche-orient, la menace terroriste, la préparation du G7 de Biarritz et les relations commerciales internationales avec, en toile de fond, l'Iran.

La mémoire et l'histoire reprendront ensuite leurs droits avec, à 16h30, la cérémonie franco-française de Colleville-Montgomery en hommage aux français qui ont participé au Débarquement. Pas seulement les soldats mais aussi les résistants. Un "esprit de combat" que veut entretenir Emmanuel Macron à l'occasion de ce 75e anniversaire du Jour-J le 6 juin prochain en Normandie.