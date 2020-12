"Emmanuel Macron c'est comme le petit dernier de la famille il dit beaucoup de bêtises" (Syndicat Alliance)

Le syndicat de Police Alliance appelle à faire la grève des contrôles d'identité après les propos d'Emmanuel Macron. Vendredi dernier le président a déclaré "on est beaucoup plus contrôlé quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche". Le syndicat Alliance monte au créneau.

Le président de la République ne s'est pas fait des amis du côté des syndicats de police vendredi dernier lors de son interview sur Brut. D'abord le président a dit reconnaître qu’il existe en France "des violences par des policiers". Il a également dit "on est beaucoup plus contrôlé quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche", deux phrases qui ont fait réagir le syndicat Alliance, le secrétaire dans les Bouches-du-Rhône Rudy Manna estime que le président dit des "bêtises".

Emmanuel Macron aujourd'hui je le compare au petit dernier de la famille. C'est le chouchou, il dit beaucoup de bêtises et ses grands frères (les ministres) sont en train de récupérer la sauce. Mais le problème c'est qu'il dit beaucoup de bêtises à l'encontre des policiers - Rudy Manna

Rudy Manna rejette toute forme de délit faciès de la part des forces de l'ordre. Il estime que les policiers sont tout simplement confrontés à la réalité "quand vous avez un appel pour contrôler quelqu'un qui est de couleur c'est compliqué de faire autrement. Le métier de policier il faut le vivre avec nous pour voir ce que c'est".

En réactions aux propos du chef de l'Etat, le syndicat appelle à une grève des contrôles d'identité: "Pour éviter d'être traités de racistes, pour éviter qu'on fasse un délit de faciès nous demandons à tous les collègues de ne plus prendre de risques à ce niveau là".