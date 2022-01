Emmanuel Macron de retour dans la Roya 15 mois après la tempête Alex

L'Etat a déjà investi 572 millions d'euros pour reconstruire les infrastructures des trois vallées sinistrées, mais il reste encore beaucoup à faire : ce constat, Emmanuel Macron l'a beaucoup entendu de la bouche des élus lors de sa visite à Tende, dans la Roya. Au programme du Président : un arrêt sur la route avant la commune pour saluer les ouvriers qui oeuvrent à la rénovation des ponts, avant une rencontre avec des maires ravis de le voir mais qui avaient beaucoup de choses à lui dire. Celui de Breil-sur-Roya notamment, Sébastien Olharan : "Il ne faut pas ajouter une catastrophe économique à la catastrophe climatique qu'on a connu. Donc il faut mettre en place des dispositifs pour aider les entreprises qui à cause de la tempête Alex ne peuvent toujours pas travailler, soit parce que leurs clients se trouvaient dans le Piémont et qu'il n'y a plus d'accès avec le tunnel de Tende, soit parce qu'ils vivaient du tourisme et que la fréquentation s'est effondrée. Pour tout cela il n'y a rien." Le tunnel de Tende justement, autre sujet sensible : plusieurs élus ont demandé au Président français de faire pression sur les autorités italiennes pour accélérer les travaux, afin de renouer le lien routier avec les voisins transalpins.

Beaucoup d'élus avaient des questions à poser à Emmanuel Macron © Radio France - Kévin Blondelle

Des remerciements, et quelques questions des habitants

Après cet entretien avec les élus, le Président a salué les forces de l'ordre, les équipes de secours, les bénévoles qui sont venus en aide à la population après la tempête. Puis il a rencontré des habitants qui pour beaucoup ont tenu à le remercier. Même si certains ont râlé, René notamment, qui vit à Tende depuis toujours : "il y a plus de gendarmes que d'habitants aujourd'hui à Tende, ça nous coûte des sous. C'est le Président de la République donc je suis d'accord, mais qu'il fasse un peu plus de choses (...)monsieur le Président ici il n'y a plus de coiffeur, plus de pharmacie, je vous demande de faire quelque chose." Emmanuel Macron a promis de réfléchir à un dispositif pour soutenir les commerces existants, beaucoup, comme la Fée Capeline, qui fabrique des chapeaux artisanaux, n'ont toujours pas retrouvé leur chiffre d'affaires de l'avant tempête Alex.