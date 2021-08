Emmanuel Macron décline l'invitation du restaurant nîmois le Montcalm, les gérants remettent le couvert.

Fin juillet, Brigitte et Thierry Dumas ont lancé un défi à Emmanuel Macron : venir dans leur établissement pour expliquer aux clients la mise en place du pass sanitaire. Le président français a répondu : il ne viendra pas. Mais les gérants ont décidé de ne pas lâcher l'affaire.

Brigitte et Thierry Dumas, avec le plateau qu'ils ont acheté spécialement pour Emmanuel Macron, devant leur restaurant.

La lettre d'Emmanuel Macron dans les mains, Brigitte Dumas, propriétaire du restaurant Montcalm à Nîmes, lit à voix haute la réponse du président français à son invitation sur sa terrasse, l'air désabusé :

Je suis particulièrement attaché à un dialogue franc et respectueux avec nos concitoyens. Je crois en vous. Nous vaincrons cette épidémie ensemble. Lettre d'Emmanuel Macron à Brigitte et Thierry Dumas, gérants du restaurant le Montcalm.

Immédiatement, Brigitte Dumas ironise : "Ce ne sont plus des violons là, c'est tout l'orchestre philharmonique. Il y a des trémolos de Marseillaise dans la voix." Puis elle continue sa lecture jusqu'à arriver à : "en espérant avoir répondu à vos interrogations .... Et bien non monsieur le Président, vous n'y avez pas répondu."

"Pourquoi toujours les bars et les restaurants ?"

La gérante l'affirme : le président n'a pas répondu à ses questions. Pourtant elles étaient simples, assure-t-elle : "Pourquoi pour monter dans les bus de ville, qui ressemblent parfois à des bétaillères tellement ils sont pleins, il ne faut pas de pass sanitaire, alors que pour boire un verre sur ma terrasse, il est obligatoire, alors qu'il y a la distanciation et que nous sommes en plein air ?"

Elle s'exaspère aussi de mesures qui divisent le secteur. Par exemple la décision de ne pas imposer le pass sanitaire dans les restaurants routiers. "Ce qui nous met en colère, c'est cette discrimination envers les bars et les restaurants."

Une fréquentation en baisse de 30%

Pour un mois d'août, la terrasse du Montcalm est très clairsemée. Depuis l'instauration du pass sanitaire, Brigitte Dumas estime qu'elle a perdu 30 à 40% de sa clientèle. Elle le déplore : "Le gouvernement a tellement stigmatisé les bars et les restaurants, que les gens ont peur de venir. Pourtant, certains ont le pass mais ils ne viennent plus parce que ça les gonfle de le montrer."

Elle a aussi remarqué que des personnes préféraient acheter à manger et à boire à l'épicerie juste à côté et se poser sur le banc à côté des terrasses.

Une nouvelle invitation

La patronne ne lâche pas l'affaire. Elle a réécrit un courrier à la présidence de la République : "J'attends qu'il réponde au défi qu'on lui a lancé de venir ici tester le pass sanitaire. Qu'il le sache, on a acheté un plateau tout neuf, exprès pour lui." Et toujours une pointe d'ironie : "Remarquez, en ce moment, il n'aura pas beaucoup de boulot."