Emmanuel Macron "demande pardon" aux harkis au nom de la France

Lundi, au cours d'une cérémonie consacrée à la mémoire des harkis, Emmanuel Macron a "demandé pardon" au nom de la France. Le chef de l'Etat a estimé que le pays avait "manqué à ses devoirs" à leur égard et a annoncé une loi de "reconnaissance et de réparation".

Devant quelque 300 personnes invitées ce lundi à l'Elysée, Emmanuel Macron a "demandé pardon" aux harkis au nom de la France. Le chef de l'Etat présidait une cérémonie consacrée à la mémoire de ceux qui ont combattu aux côtés de l'armée française durant la Guerre d'Algérie. La France "a manqué a ses devoirs envers les harkis, leurs femmes, leurs enfants" a jugé le président de la République. "Aux combattants, je veux dire notre reconnaissance; nous n'oublierons pas. Je demande pardon; n'oublierons pas" a déclaré Emmanuel Macron.

Leur accueil "ne fut pas digne", a-t-il reconnu, évoquant "un manquement à la France des Lumières". "J'assume pleinement que la France reconnaisse la multitude de ses histoires et de ses destins avec cette guerre" [d'Algérie], a poursuivi le chef de l'État. "Les harkis ont prêté leur force, ont versé leur sang ont donné leur vie pour la France", a poursuivi Emmanuel Macron. "Les harkis ont rendu des services imminents à la France, ils ont servi la France, ils ont tout risqué, leurs biens, leur vie, celles de leurs familles et beaucoup ont tout perdu et la France a des devoirs à l'égard de ceux qui la servent et la défendent", a indiqué le président.

Un ancien combattant lors de la cérémonie en hommage aux Harkis, en 2018 aux Invalides à Paris © AFP - Philippe LOPEZ

Une loi de reconnaissance et de réparation en projet

Le Président a également annoncé que le gouvernement "portera avant la fin de l'année un projet visant à inscrire dans le marbre de nos lois la reconnaissance et la réparation à l'égard des harkis". "Vous portez dans votre chair le souvenir des harkis. L'honneur des harkis doit être gravé dans la mémoire nationale", a expliqué le chef de l'Etat en appelant à "panser les plaies" qui doivent être "fermées par des paroles de vérité, gestes de mémoire et actes de justice".

Cette réception se tient cinq jours avant la journée nationale d'hommage aux Harkis, qui est célébrée tous les 25 septembre depuis 2003, notamment dans le sud de la France où ils sont très présents.

Une histoire traumatisante

Pendant le conflit qui opposa la France à des nationalistes algériens de 1954 à 1962, jusqu'à 200.000 hommes ont été recrutés comme auxiliaire de l'armée française, qu'on a appelés Harkis. Abandonnés par Paris à la fin de la guerre, une partie d'entre eux ont été victimes de représailles en Algérie. Plusieurs dizaines de milliers d'autres, souvent accompagnés de femmes et d'enfants, ont été transférés en France, où ils ont été placés dans des "camps de transit et de reclassement" aux conditions de vie indignes et durablement traumatisantes.