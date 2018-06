Tours, France

A l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron au Vatican, le chef de l'Etat va recevoir le titre de Chanoine de Saint-Jean-de-Latran qui est attribué depuis le XVIIe siècle aux rois de France, puis aux présidents de la République. Et pour la petite histoire, parmi les autres héritages de l'ancien régime royaliste, Emmanuel Macron sera également fait Chanoine honoraire de l’église de Saint-Martin de Tours (mais également Chanoine de l'église Saint-Martin d'Angers, Saint-Martin de Chalons...). Les rois prêtaient serment, à genoux, sur les Évangiles. Bien évidemment, on appelle pas pour autant Emmanuel Macron "Monsieur le curé", et on continue à dire Monsieur le Président !

Une tradition plus ou moins acceptée par les présidents français

Tous les présidents de la république n'ont pas accepté ce titre. Depuis le début de la Cinquième République, les présidents Charles de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac sont allés prendre discrètement possession de leur stalle. La stalle c'est en fait un siège sculpté au sein de la basilique qui leur est réservé. Par contre, Georges Pompidou et François Mitterrand n'ont pas fait le déplacement à Rome, mais ils ont accepté le titre de chanoine. Lors de son intronisation à Rome, Nicolas Sarkozy avait provoqué une polémique sur la laïcité après son discours où il avait parlé des racines chrétiennes de la France et fait un éloge de la foi.