Emmanuel Macron écrit à des élèves du Lycée Daudet à Nîmes pour les féliciter pour leur travail de mémoire

Le Lycée Daudet, à Nîmes, vient d'être félicité par Emmanuel Macron en personne. Le chef de l'État vient d'envoyer un courrier aux enseignants, reçu ce lundi 22 mai 2023. Il salue "leur travail de mémoire, essentiel, pour sauvegarder l'histoire de la Shoah, et la transmettre". Depuis trois ans, deux enseignantes en Histoire travaillent avec leurs lycéens sur une plaque en marbre, une plaque commémorative, qui se trouve à l'intérieur même de leur établissement

Sur cette plaque : 66 noms de professeurs, anciens élèves et élèves victimes de la Seconde Guerre Mondiale. Et parmi eux, plus particulièrement : 12 élèves juifs. À l'époque, le lycée Daudet s'appelait "Lycée de garçons de Nîmes".

Le projet "12 vies" vise à raconter leurs histoires, reconstituer les puzzles de leurs vies. À base notamment de registres datant de la guerre, et retrouvés dans les caves du Lycée.

On y trouve notamment leurs noms, leurs identités, des résultats scolaires, leurs adresses à Nîmes : adresses de leur arrivée quand il s'agit d'enfants de l'Exode, moment de leur départ quand ils ont été "raflés".

Les élèves enregistrent en ce moment, dans les studios de France Bleu Gard Lozère, des capsules sonores sur chacune de ces douze vies brisées par le nazisme.

