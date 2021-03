Emmanuel Macron en déplacement à Saint-Égrève ce vendredi, sur le thème de l'autisme

À peine annoncées les nouvelles mesures de lutte contre le Coronavirus, Emmanuel Macron a les yeux tournés vers la grande métropole iséroise. La Présidence de la République annonce ce mercredi soir par un communiqué qu'il sera en déplacement ce vendredi 2 avril à Saint-Égrève, au nord de Grenoble.

Thématique : l'autisme

La date n'est pas choisie au hasard, explique l'Élysée : "À l’occasion de la Journée internationale de sensibilisation à l’autisme, le Président de la République, M. Emmanuel MACRON, se rendra le vendredi 2 avril 2021, au Pôle Trouble du Spectre de l’Autisme de Saint- Egrève, en Isère, en présence de Mme Sophie CLUZEL, secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées et de Mme Claire COMPAGNON, déléguée interministérielle chargée de la mise en œuvre de la « stratégie nationale autisme au sein des troubles du neuro-développement ». "



Quel est cet établissement ?

Le Pôle "Trouble du spectre de l'autisme" de Saint-Égrève est un établissement spécialisé qui propose des prises en charge de patients souffrant des troubles autistiques à tous les âges de la vie. Il dépend du Centre-Hospitalier-Alpes-Isère, établissement public de santé mentale. L'Élysée explique avoir retenu cet établissement parce qu'il est "co-porté par un réseau de professionnels et un centre hospitalier qui témoigne d’un effort de coordination entre différentes modalités d’accueil et de prise en charge des enfants atteints de troubles autistiques et d’une structuration territoriale efficace. Cette nouvelle organisation fait primer les besoins de l’enfant, transforme les structures et permet une exigence de qualité."

Quelles modalités pour la visite ?

Le président de la République sera sur place essentiellement en fin de matinée. Il est annoncé à 11h, pour une visite de l’Unité de Jour Autisme (UJA) du pôle Enfants (6 – 18 ans), puis il visitera l’Unité de soins précoces « Denver » (Enfants 0 – 3 ans), avant de passer un peu de temps avec des professionnels pour un échange sur la mise en œuvre de la Plate-forme de repérage, diagnostic et interventions précoces.