Emmanuel Macron en visite à Dijon pour parler de la lutte contre les violences faites aux femmes

Emmanuel Macron vient à Dijon, ce vendredi, montrer que la "grande cause" de ses quinquennats est toujours au cœur de ses préoccupations. En cette journée du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes , l'Élysée vient en Côte-d'Or, souligner les progrès réalisés dans ce domaine. Plus de 90% des mesures décidées à l'issue du Grenelle contre les violences conjugales , fin 2019, sont "complètement mises en oeuvre", se félicite-t-on à l'Élysée, où on cite la possibilité de recueillir les plaintes à l'hôpital ou dans un "tiers lieu", le financement de nouvelles structures d'accueil pour les femmes, ou la multiplication des dispositifs de prévention comme les "téléphones grave danger" et les "bracelets anti-rapprochement".

"Ce ne sont pas des satisfecit, on a l'obligation de faire mieux, mais il y a une dynamique qui est engagée", souligne-t-on à l'Élysée.

Aller à la rencontre des acteurs de terrain

À Dijon, ce vendredi, le président de la République veut aller à la rencontre des acteurs de terrain "pour les écouter, se confronter à leurs pratiques, à leurs besoins, leurs attentes et agir en conséquence" explique l'Élysée. Il commencera sa visite à l'école de gendarmerie de Dijon-Longvic, Emmanuel Macron va assister à un exercice de mise en situation, destiné aux élèves gendarmes sur la gestion de ces violences "intrafamiliales" et sur les (toujours très délicates) interventions aux domicile des victimes. Le président de la République échangera ensuite avec ces élèves gendarmes sur leurs connaissances des dispositifs de protection des victimes, mais aussi avec des policiers, des responsables de Centres Communaux d'Action Sociale ainsi qu'avec des représentants d'associations de victimes et d'hébergement.

Échanger avec des victimes

Après un déjeuner avec les élus de Côte-d'Or, il est attendu au tribunal judiciaire où il doit échanger avec deux femmes qui ont subit des violences et qui ont accepté d'en parler en toute confidentialité. La journée dijonnaise du président va s'achever avec une table-ronde sur la réponse pénale apportée aux violences conjugales, l'accompagnement des victimes et sur la nécessité de fluidifier l'information dans les tribunaux.

Depuis janvier, plus de cent hommes ont tué leur femme ou compagne. Après 122 féminicides en 2021 selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, 102 en 2020 – une baisse inédite dans un contexte de confinement –, 146 en 2019 et 118 en 2018.

EN IMAGES - La visite du président de la République à Dijon

Le brouillard a provoqué du retard et l'avion présidentiel a du se poser à Dole, dans le Jura. © Radio France - Thomas Nougaillon

Des élèves de l'école de gendarmerie de Dijon au garde à vous en attendant Emmanuel Macron. © Radio France - Thomas Nougaillon

Le général Hurtault s'apprête à recevoir Emmanuel Macron à l'école de gendarmerie de Dijon. © Radio France - Thomas Nougaillon