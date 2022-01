Emmanuel Macron en visite officielle dans les Alpes-Maritimes le 10 janvier

Le président de la République Emmanuel Macron sera dans les Alpes-Maritimes lundi 10 janvier, en visite officielle. Il devrait poser la première pierre symbolique du futur hôtel des Polices de Nice, un bâtiment qui regroupera tous les services de police, nationale, et municipale, dans le centre-ville, au sein de l'ancien hôpital Saint-Roch.

Emmanuel Macron tiendra-t-il également sa promesse de revenir auprès des habitants des vallées sinistrées par la tempête Alex ? Le président de la République s'était déplacé en octobre 2020, quelques jours après la tempête, dans les zones les plus touchées. Il pourrait à nouveau s'y rendre ce 10 janvier, un an et 3 mois après la catastrophe.