Emmanuel Macron et Angela Merkel à Toulouse le 16 octobre pour un conseil des ministres franco-allemand

Toulouse, France

C'est Toulouse qui a finalement été retenue. Trois villes françaises étaient en lice pour accueillir le 21ème conseil des ministres franco-allemand et le fait qu'Airbus célèbre, cette année, ses 50 ans a sans doute compté dans le choix final.

Emmanuel Macron et Angela Merkel, accompagnés de plusieurs de leurs ministres - la composition des délégations ne sera connue que quelques jours avant le rendez-vous - seront donc dans la ville rose le 16 octobre prochain pour présider un conseil des ministres franco-allemand, dans un contexte où Paris demande à Berlin d'utiliser sa marge de manœuvre budgétaire pour relancer la croissance en Europe.

Quelques heures à Toulouse

Le président français et la chancelière allemande doivent arriver en fin de matinée le mercredi 16 octobre et repartir dans la soirée. Leur programme exact, ce jour-là, sera communiqué plus tard. Mais on évoque déjà la possible ratification de l'accord sur les exportations d'armes.

On imagine aussi évidemment une place particulière faite au géant européen de l'aéronautique Airbus, alors que la présidence tournante est française depuis avril dernier, avec Guillaume Faury qui a succédé à Tom Enders.

Pas de motivation politicienne, à cinq mois des élections municipales

En tout cas, du côté de La République en Marche, on se défend de toute motivation politicienne, alors que la bataille pour Toulouse est officiellement déclarée depuis la déclaration de candidature du maire sortant, Jean-Luc Moudenc. Le président ne se déplace pas "pour faire plaisir à tel ou tel maire", dit-on en souriant au sein du parti présidentiel.