Emmanuel Macron et les jeunes : "augmenter le Smic de 100 euros ne suffira pas"

Le président de la république est attendu jeudi en Bourgogne, dans le cadre du grand débat national. Il doit notamment rencontrer des jeunes pour y parler études, formation et avenir professionnel. Les jeunes Icaunais vont suivre le déplacement de loin. Ils attendent plus de concret.

C’est la première fois qu’Emmanuel Macron se déplace en Bourgogne depuis son élection en 2017. Le chef de l’Etat poursuit ses déplacements, dans la cadre du grand débat national initié en réponse au mouvement des gilets jaunes. Après la Normandie, la Drome ou encore la Seine-Saint-Denis, le président se rend donc en Bourgogne, à Autun et Etang-sur-Arroux, en Saône et Loire. Il s'agit du sixième débat pour le chef de l'Etat depuis le 15 janvier.

Visite d’un établissement pour l’insertion des jeunes décrocheurs

Emmanuel Macron débutera son déplacement par une rencontre avec Marie-Guite Dufay (PS), présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté. Il doit aussi rencontrer des maires du département et visiter l'Epide (Etablissement pour l'insertion dans l'emploi) d'Etang-sur-Arroux, le plus petit de France puisqu'il accueille une trentaine de jeunes "décrocheurs" de 18 à 25 ans. Il s'entretiendra avec eux au cours du déjeuner.

Débat avec des lycéens, apprentis et volontaires du service civique

Emmanuel Macron participera ensuite à un débat, qui se déroulera dans le gymnase d'Etang-sur-Arroux, une commune d'environ 2.000 habitants à une quinzaine de kilomètres d'Autun. Il s’entretiendra avec des jeunes de 15 à 25 ans : des lycéens d'Autun, du Creusot ou de Montceau-les-Mines, des apprentis, des élèves de CFA et d'IUT, ainsi que des volontaires du service civique.

Les ministres de l'Education Jean-Michel Blanquer et du Travail Muriel Pénicaud conduiront la discussion, qui aura lieu dans un format de questions-réponses entre les participants et le président de la République.

Dans l’Yonne : les jeunes attendent du concret

Le gouvernement cherche à tout prix à intéresser les jeunes au grand débat, qui mobilise jusqu'à présent surtout les séniors. C’est vrai qu’on n’entend pas forcément beaucoup les moins de 26 ans.

Je me bats pour mon avenir, pour vivre décemment sans faire attention à chaque centimes (Audrey, 21 ans)

Certains participent pourtant au mouvement des gilets jaunes comme Audrey, 21 ans, animatrice à Villeneuve sur Yonne. Elle estime que les réponses apportées aux jeunes sont insuffisantes : "l’emploi est difficile, surtout quand on n’a pas de formation, ou quand il faut faire des formations mais qu’elles sont payantes. Il faut pouvoir le payer ! Je sais que mes parents ont eu du mal à payer pour mon frère, et il n’y a que lui qui a fait des études, du coup, parce que ça coûte cher", explique la jeune femme.

Elle est « gilet jaune » depuis le 17 novembre et ne compte pas s’arrêter la : "je me bats pour mon avenir à moi. Pour essayer de trouver des solutions, pour vivre décemment sans faire attention à chaque centime", ajoute Audrey qui conclut : "j’espère que Monsieur Macron va comprendre qu’il faut qu’il trouve d’autres solutions que de rajouter 100 euros au Smic, parce que moi, personnellement, je n’ai rien eu : je ne suis pas au Smic".

Arrivée au milieu du mois, je suis obligée d’aller aux restos du cœur, comme tout le monde (Morgane, 24 ans)

A Saint-Florentin, Morgane, 24 ans, est mère de trois enfants et travaille en tant qu'intérimaire chez le volailler Duc. Elle n'a aucun espoir de stabilité dans sa vie professionnelle. "Ce qui serait bien, c’est de nous donner du travail. Parce que c’est bien beau de dire aux jeunes de traverser la rue pour trouver du travail… moi, je n’en ai pas trouvé".

Elle gagne 1200 euros par mois et ne cache pas ses difficultés : "avec un loyer à payer, les charges, les machins… arrivée au milieu du mois, je suis obligée d’aller aux restos du cœur, comme tout le monde. Mon mari travaille en intérim aussi : ils ne l’appellent que quand ils ont besoin. Moi c’est pareil. Là, chez Duc, ils vont avoir besoin de moi alors je vais travailler pendant une journée. Et puis ils vont se séparer de moi et ils vont me rappeler pour deux jours. Mais il n’y a rien de sûr. On n’a pas de CDI, on ne peut pas faire de crédits. Il n’y a aucune stabilité", déplore la jeune femme.