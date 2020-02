Emmanuel Macron a profité de son passage au festival international de la bande dessinée à Angoulême pour nouer contact avec des collégiens. Ils sont Guérétois et iront bientôt visiter l'Elysée, c'est la promesse du Président de la République.

Guéret, France

Emmanuel Macron invite des collégiens creusois à l'Elysée.

Il s'agit de près de 150 élèves du collège Marouzeau de Guéret. Pourquoi eux ? Tout simplement parce qu’il les a rencontrés jeudi dernier à Angoulême, à l’occasion du festival international de la bande dessinée. Une rencontre fortuite, saisie par plusieurs caméras.

Dans l'oeil des caméras, notamment celle de nos confrères de Sud Ouest, on voit le Président de la République se mêler aux jeunes : "Vous êtes en 5ème ? A Angoulême ?". "Non on vient de Guéret, dans la Creuse." "Mais je sais où c'est Guéret", répond Emmanuel Macron.

L'un d'eux lance alors cette bravade : "Emmenez-nous à l'Elysée."

"Si vous voulez que je vous invite à l'Elysée, je veux bien."

"Ouiiiiiiiiiiiiiiiiiii..."

L'invitation est lancée, le Président de la République assure ensuite la logistique, il charge son aide de camp de faire le lien avec l'administration du collège.

"Est-ce que vous viendrez à Guéret ?", tente même un élève. "Je viendrai à Guéret, mais je ne suis pas sûr d'aller dans votre classe", conclut Emmanuel Macron.

C’est Sylvie Bourdier, la principale du collège Marouzeau, qui a récupéré la carte officielle de l'Elysée, délivrée par l'aide de camp du Président de la République. "Je vais lui écrire. Vu qu'il y avait des caméras, je ne pense pas qu'Emmanuel Macron se dédira. Mais je ne veux pas que les élèves pensent qu'ils vont aller faire du tourisme. Je suis responsable de leur parcours citoyen, et _j'aimerais qu'on profite de l'occasion pour visiter le Sénat ou Assemblée Nationale_."