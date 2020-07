Emmanuel Macron promet "une indemnité spécifique" aux policiers qui travaillent de nuit

"Une indemnité spécifique" pour les policiers travaillant de nuit. Dans la nuit de lundi à mardi, le président Emmanuel Macron est venu l'annoncer en personne aux agents des commissariats du 17e et du 18e arrondissement de Paris, accompagné du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, de la ministre déléguée Marlène Schiappa et du préfet de police Didier Lallement. Cette prime, d'un montant total de dix millions d'euros, a été demandée par les syndicats de police lors de leur rencontre le 20 juillet dernier avec le ministre de l'Intérieur.

Une visite surprise

Le chef de l'Etat est monté dans une voiture de la Bac Nuit Paris Nord, basée dans le 17e arrondissement, puis s'est rendu dans le commissariat du 18e arrondissement où il a rencontré des agents de Police-Secours. Il a discuté avec les policiers pendant près de deux heures. Une visite surprise sans journaliste, empêchés de s'approcher par des policiers.

Emmanuel Macron voulait par cette visite remercier et soutenir les agents pour leur engagement sur le terrain mais aussi leur rappeler leur "devoir d'exigence", a précisé l'Elysée. L'indemnité qu'il a annoncée "vise notamment à accompagner une pénibilité plus forte liée au travail de nuit et le passage à des cycles de travail augmentant la présence des policiers sur le terrain", a précisé le ministère de l'Intérieur. Lors de leur rencontre avec Gérald Darmanin, les syndicats avaient mis l'accent sur le manques de moyens, estimant que l'enveloppe de 75 millions d'euros de crédits supplémentaires pour renouveler et verdir la flotte de véhicules de la police et de la gendarmerie obtenue dans le projet de budget 2020 n'était pas suffisante.

Cap contre l'insécurité

Le gouvernement prolonge, avec cette prime, ses déclarations contre l'insécurité, notamment après plusieurs faits divers récents comme la violence agression d'un chauffeur de bus, des tirs contre un pompier et des affrontements entre Tchétchènes et habitants des quartiers à Dijon. Le Premier ministre Jean Castex compte prochainement expérimenter à Nice de l'extension des compétences de la police municipale.

"Nous assistons à une crise de l'autorité. Il faut stopper l'ensauvagement d'une certaine partie de la société. Il faut réaffirmer l'autorité de l'État, et ne rien laisser passer", a aussi insisté Gérald Darmanin dans une interview au Figaro en fin de semaine dernière, des propos controversés. Dès sa déclaration de politique générale, Jean Castex avait promis "une réponse ferme et sans complaisance" à des "faits inacceptables qui exaspèrent les Français" et réservé l'une de ses premières visites de terrain à un commissariat de la Courneuve (Seine-Saint-Denis).