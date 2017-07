Emmanuel Macron sera mercredi en Isère pour le passage du Tour de France

Selon l'agenda de l'Elysée, le Président de la République sera sur une étape du Tour de France dans la voiture de Christian Prudhomme. Il a choisi la 17e étape, celle mercredi entre La Mure et Serre-Chevalier (Hautes-Alpes). Il s'agit de la deuxième visite présidentielle en quatre mois pour l'Isère.

Après la visite et le discours de François Hollande à Crolles au mois de mars, c'est au tour d'Emmanuel Macron de faire un Tour par l'Isère. Selon son agenda officiel, transmis par l'Elysée et publié aujourd'hui, le Président de la République a décidé de suivre la 17e étape entre La Mure et Serre-Chevalier à bord de la voiture du directeur de la course, Christian Prudhomme.

Oui on peut dire que je suis un maire heureux - Eric Bonnier, maire de La Mure

Pour Eric Bonnier, le maire Les Républicains, de La Mure, la surprise est bonne, et l'année 2017 fructueuse. "C'est un gros coup de projecteur, c'est ce qu'on recherche toujours, que notre ville soit mise à l'honneur", a-t-il réagi. Déjà, la nouvelle du passage du Tour avait mis le village de 5000 habitants en émoi, l'annonce du retour du petit train avait confirmé une belle année, un passage présidentiel se présente donc comme la cerise sur le gâteau.

Des allées et venues de gendarmes

Si on ne connait pas les détails du programme d'Emmanuel Macron, il passera sans doute à La Mure pour embarquer dans la voiture de Christian Prudhomme. Et selon Eric Bonnier, cela explique bien des choses : "je comprends mieux pourquoi j'avais l'impression qu'il y avait une espèce d'activité inhabituelle qui se passait sur la Mure, notamment avec des autorités préfectorales et de gendarmerie".

Lors de sa campagne présidentielle Emmanuel Macron était déjà passé par l'Isère, par Montbonnot. Une visite technologique : cette fois ce sera plus sportif !