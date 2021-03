Emmanuel Macron vient faire sa « guerre des étoiles » au CNES de Toulouse

La guerre des étoiles, ce n'est pas qu'un film. Emmanuel Macron assiste ce vendredi matin au premier exercice du nouveau "Commandement de l'Espace" installé au CNES, le Centre National d’Etude Spatial de Toulouse. Emmanuel Macron arrive vers 10h45 au Cnes, en compagnie de Florence Parly, la ministre des Armées. Visite ultra sécurisée, à l'abri des caméras. Le président de la République participe à « une réunion de travail sur la stratégie spatiale » au sein du Commandement de l’Espace, une sorte de police de l'espace chargée de protéger nos satellites d'éventuelles attaques étrangères. Visite symbolique aussi, alors que le CNES pilote le robot Persévérance sur Mars.

Que vient faire la France dans la guerre des étoiles ?

Une guerre au sol est dépendante des satellites de télécommunication, GPS, renseignement. Il faut les protéger car ils sont une cible. Etats-Unis, Russie et Chine sont les trois grands de l'Espace, mais la France est l'une des rare puissance à posséder la capacité de ses propres capacité de surveillance.

L'exercice en cours donne une idée de ce qui peut se passer, rapprochement d'objet ou satellite non identifié, entrée d'objet inconnu dans l'atmosphère qui nécessite la protection de la population, tir d'armes anti satellites, une cascade de débris, lancement en urgence de capacité militaire de remplacement. Il y a une course à la militarisation avec ses armes - dites moyens d'actions - comme les lasers, les brouilleurs.

A l'Elysée on ne veut pas en dire plus mais on reconnait à demi-mot que les comportements agressifs ont déjà eu lieu. La France investit 5 milliard d'euros dans cette guerre de l’espace.

Quant au commandement de l'Espace 220 personnes y travaillent. Elles seront jusqu'à 500 personnes à l’horizon 2025. Le commandant de l’Espace doit être centralisé à terme sur le site du CNES de Toulouse.

Manifestation aux portes de l’Université Paul Sabatier

Sur le plancher des vaches, des salariés tenteront d'interpeller le chef de l'Etat. La CGT et la FSU appelle à un rassemblement à 10 heures devant l'université Paul Sabatier, pour dire "non à la politique de casse sociale d’Emmanuel Macron", mais les manifestants maintenus à distance n'auront aucune chance d'apercevoir le chef de l'Etat qui quittera Toulouse dès la mi-journée.

Emmanuel Macron poursuivra sa visite l’après midi dans l'Aude , à Saint-Gaudéric pour suivre un entraînement du 4e régiment de la légion étrangère.