Emmanuel Maufroy : " le domaine de Pontigny ne sera pas privatisé "

Le maire de Pontigny a reçu l'homme d'affaires icaunais François Schneider, la Mission de France et les représentants du Conseil régional. Le mécène retenu par la Région veut faire du domaine un lieu touristique et culturel, avec un complexe hôtelier et un musée autour de l'Abbaye cistercienne.

La vente à la fondation Schneider par la région est repoussée d'un an, des élus et des habitants redoutent une privatisation du site. Emmanuel Maufroy a obtenu des garanties.

France Bleu Auxerre : vous avez donc obtenu des assurances de François Schneider ?

Emmanuel Maufroy : Je peux rassurer les habitants de Pontigny et du département, monsieur Schneider n'a pas l'intention de privatiser le site, je peux le garantir. On a travaillé sur différents points. Nous sommes amenés à nous revoir. Nous avons bien avancé, il n' y a pas eu clash.

Donc pas de privatisation de parkings ni d'entrée payante à l'Abbatiale ?

Non, pas de privatisation de parkings, ni de parking payant, ni de déplacement de bus scolaires comme on a pu l'entendre. Vous ne paierez pas à l'entrée de l'Abbatiale, vous aurez uniquement à payer les visites guidées sur le domaine. L'Abbatiale reste gratuite et ouverte à tous.

L'Abbatiale ne risque donc pas de disparaitre, comme le redoutent certains élus ?

Non ! Il faut distinguer le domaine racheté par la Fondation Schneider et l'Abbatiale. Je souhaite une animation autour de 'Abbatiale. On va tout faire en sorte pour qu'elle soit mise en avant, même quand on ne sera plus de ce monde.

La position de la commune reste déterminante dans l'aboutissement du projet...

Oui, la prochaine étape sera d'en discuter au conseil municipal . Il y a eu un problème d'information, beaucoup de choses se sont dites. Il n' y a pas de crainte à avoir. François Schneider a bon espoir de trouver un partenaire hôtelier.

Le problème c'est qu'il faut penser, vu le volume d'activités à venir, à des mouvements dans le village et c'est ce qu'il faut qu'on étudie avec le Département et la Région.