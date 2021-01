Emmanuel Macron adresse ses pensées aux cafetiers et restaurateurs après un suicide dans les Vosges

Il y avait de nombreux représentants des boulangers-pâtissiers et autres métiers de bouche à l'Elysée ce mercredi après-midi à l'occasion de la galette des rois offerte aux personnels du palais présidentiel. Emmanuel Macron s'est adressé à eux et a exprimé une pensée particulière à l'égard du patron du bar L'Estaminet à Vagney (Vosges).

Rudy Noël, sanctionné d'une fermeture administrative de deux mois en décembre pour non respect des consignes sanitaires, s'est donné la mort. La sanction avait été allégée et son établissement n'était plus sous le coup de la fermeture.

Je sais que derrière ces chiffres, on parle aussi de vies et j'ai une pensée pour Monsieur Noël, sa famille et tous ses collègues - Emmanuel Macron

"J'ai une pensée toute particulière pour certains secteurs qui continuent d'être fermés, je pense aux restaurateurs et à tous les métiers de la gastronomie, aux cafetiers, aux hôteliers", a déclaré le chef de l'Etat. "Nous nous retrouvons aujourd'hui alors que ce que je suis en train de décrire s'est illustré ce matin de manière absolument tragique dans les Vosges avec un restaurateur qui s'est suicidé."

Emmanuel Macron qui a ajouté : "Il y en a eu beaucoup depuis le début de la crise. Beaucoup de vos collègues, vivant le désespoir, à la fois la perte financière et la perte de sens et des vies qui sont bousculées, sont acculés au pire. Je sais que derrière ces chiffres, on parle aussi de vies et j'ai une pensée pour Monsieur Noël, sa famille et tous ses collègues".