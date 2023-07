Emmanuelle, pet-sitter dans les Deux-Sèvres, s'occupe des animaux de compagnie pendant les vacances

Pet-sitter ,c'est l'une des activités d'Emmanuelle Brabant. Depuis deux ans et demi, cette Deux-Sévrienne de Vasles a créé la société Les Copains à bord et propose des visites à domicile pour s'occuper des animaux de compagnie quand les propriétaires s'absentent. "J'ai eu des perroquets, des moutons, mais après ça reste quand même très basique, c'est principalement du chien et du chat", explique la jeune femme, titulaire de l' acaced , l'attestation de connaissances pour les animaux de compagnie.

S'adapter à l'animal

L'été, la pet-sitter deux-sévrienne est bien occupée. "Toutes les vacances scolaires, les demandes s'accentuent mais l'été oui c'est un pic avec cinq à dix visites par jour". Les profils de ses clients sont variés. "Il y a les personnes qui se sont faites lâcher par le voisin au dernier moment ou des personnes qui ne veulent que des professionnels", explique Emmanuelle Brabant. Avant de commencer, il y a toujours une pré-visite. "Je note tous les détails, les petits surnoms vraiment tout. Comme ça je sais si c'est un animal un peu sensible, très joyeux et je peux adapter mon arrivée à l'animal".

Pas seulement en ville

Parmi les adeptes du peti-stting, Danièle de Saint-Martin-du-Fouilloux. "C'est très pratique, le chien reste dans son environnement. Quand on aime son animal on n'a pas envie qu'il soit malheureux et là je pense que le temps qu'on est parti on lui manque pas trop", explique cette cliente qui fait venir Emmanuelle pour son chien Tom quand elle s'en va. Et le pet-sitting "se démocratise", constate Emmanuelle Brabant. "Les gens se rendent de plus en plus compte que c'est un service de qualité, qui peut être fait par des professionnels, qui n'est pas forcément destiné qu'à des personnes qui habitent en ville et qui ne peuvent pas rentrer entre midi et deux. Moi je suis à la campagne et je travaille très bien à la campagne". D'autres pet-sitters font désormais partie de l'aventure d'Emmanuelle Brabant pour couvrir plusieurs secteurs des Deux-Sèvres. Côté budget, comptez 14 euros la visite de 30 minutes.