Emmaüs fête ses 70 ans : visite du site de Firminy

L'association Emmaüs fête ses 70 ans ce dimanche 1er septembre. L'association créée par l'Abbé Pierre continue d'accueillir les plus démunis et en leur offrant un logement. Dans la Loire il y a trois sites : Saint-Étienne, Montbrison et Firminy. Ce dernier est le plus grand du département.

L'association Emmaüs a 70 ans ce 1er septembre ! Fondé par l'Abbé Pierre, Emmaüs vient en aide aux plus démunis. L'association qui rassemble 18.000 personnes dans toute la France s'en sort grâce aux dons. Et elle s'organise en communauté, ceux qui en font partie sont appelés les compagnons et les compagnes, ils recherchent un toit et un peu de chaleur humaine. Dans la Loire le site de Firminy est le plus grand. 55 personnes y vivent.

C'est comme une famille"- une compagne d'Emmaüs

Une vingtaine de compagnons partagent le goûter près de la salle à manger vers 16 heures. Il y a beaucoup de migrants avec des parcours différents. Marjiola est là depuis 4 ans "j'étais en difficulté, c'est pour cela que je suis venu. La vie ici est bien, on est tous ensemble c'est comme une grande famille" explique la femme qui a quitté l'Albanie avec sa nièce et ses parents. Dans la communauté tout le monde est affecté a une tâche. Marjiola est à l'accueille par exemple. Alban lui réceptionne les dons "on montre aux gens qu'on sait vivre ensemble et même si on est des étrangers on est comme tout le monde. Emmaüs ouvre les bras à tous sans chercher à savoir ce qu'on a fait dans le passé". La demande d'asile d'Alban a été rejetée. il va retenter sa chance bientôt.

Emmaüs accueille tout le monde dans la mesure du possible" - Karim Yacoubi, Bénévole

Karim Yacoubi est bénévole. Il apprécie l'ouverture d'Emmaüs depuis la création de l’association "la seule condition qui régie l'accueil : c'est la place. Chaque compagnon a un logement et 350 euros par mois" explique-t-il. Pour que la structure continue de fonctionner il aimerait qu'il y est plus de bénévoles "aujourd'hui la moyenne d'âge des bénévoles est de 70 ans. Les jeunes ont du mal à se lancer et ça c'est un problème". En revanche, le bénévole tient à remercier les donateurs "grâce à la vente de nos dons, nous avont réussit à obtenir 1.500.000 euros l'année dernière".