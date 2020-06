Emmaüs Brest croule sous les dons et cherche des bénévoles

Heureusement que la place ne manque pas chez Emmaüs au Relecq-Kerhuon, près de Brest. Les entrepôts comme la cour débordent de meubles, d'appareils électroménagers, de livres, de vaisselle, de vêtements... Car depuis le déconfinement, les dons arrivent comme jamais confirme Robert Lagrellette, le président de la communauté d'Emmaüs dans le Nord Finistère (4 sites à Brest, Plougastel-Daoulas, Le Relecq-Kerhuon et Morlaix).

"Les gens ont pu trier pendant deux mois leur intérieur, et ils nous donnent aujourd'hui encore plus que ce qu'ils auraient donné en deux mois. On a un afflux matériel immense, et on a du mal à absorber tout ça."

Les stocks de vêtements sont particulièrement importants. © Radio France - Nicolas Olivier

Pour Lydie Bossard, la co-responsable d'Emmaüs à Brest, "les gens ne nous donnent pas pour qu'on jette donc notre but c'est évidemment de tout valoriser. On a envie de donner une seconde vie à tous ces objets et effectivement on a besoin de monde pour nous soutenir dans cette activité."

Après la crise sanitaire, certains bénévoles âgés tardent à revenir alors Emmaüs recherche des bras. Il suffit d'avoir ne serait-ce qu'une demi-journée par semaine à consacrer à l'association, "et bien évidemment d'adhérer à ses valeurs d'accueil inconditionnel" précise Lydie Bossard, qui rappelle que 47 compagnons sont hébergés sur le site du Relecq-Kerhuon. De nouveaux logements sont d'ailleurs en construction.

Un trou de 200.000 euros

Contraint de fermer pour la première fois depuis sa création en 1956, Emmaüs a dû se passer de son unique source de revenus, le produit de ses ventes. A Brest, Plougastel-Daoulas et Morlaix, c'est un manque à gagner de 200.000 euros. La prochaine grande braderie du samedi 20 juin au Relecq-Kerhuon devrait permettre de faire rentrer un peu d'argent dans les caisses, tout en faisant enfin de la place dans les entrepôts.

Jusqu'au 10 juillet, Emmaüs Brest ouvre ses espaces de vente de Brest, Plougastel-Daoulas et Morlaix les mercredis et vendredis de 13h30 à 17h30, et les samedis de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.