Emmaüs cherche un nouveau local pour ouvrir une quatrième communauté à Marseille

Après Pointe-Rouge, Saint-Marcel et Cabriès, Emmaüs veut lancer une nouvelle communauté à Marseille. L'association demande de l'aide aux collectivités locales pour trouver et financer un nouveau local.

Après les communauté de la Pointe Rouge, de Saint-Marcel et de Cabriès, Emmaüs cherche de nouveaux locaux pour accueillir 50 personnes.

Emmaüs lance un appel pour ouvrir une quatrième communauté à Marseille, ce mercredi. L'association interpelle la mairie de Marseille, la préfecture des Bouches-du-Rhône, le Conseil départemental et le Conseil régional, pour trouver des locaux et un financement. "Il faut mettre à l'abri des gens qui, tous les jours, sont en danger", explique Kamel Fassatoui, responsable d'Emmaüs Pointe-Rouge, sur France Bleu Provence, mercredi matin.

Cette nouvelle communauté pourrait accueillir 50 personnes et les faire travailler dans les recycleries. Pour l'instant, Emmaüs compte 210 compagnons, anciens sans-abris, dans ses trois communautés (Pointe-Rouge, Saint-Marcel et Cabriès). Ils sont plus de 5.000 dans toute la France.

Un coup de pouce pour démarrer

"Ce ne sont pas les locaux qui manquent, il y a des bureaux vides à Marseille. Il ne suffit pas de recenser les personnes sans-abris, il faut aussi recenser les locaux vides", demande Kamel Fassatoui. "Si le logement est une priorité du gouvernement et de tous les élus, il faut s'y mettre."

L'association demande une aide financière et logistique pour démarrer cette nouvelle communauté. "Après, cette communauté fonctionne en auto-financement, donc nous ne demandons pas des subventions annuelles", précise le responsable d'Emmaüs à Marseille. Pour l'instant, l'association n'a pas eu de réponse concrète des collectivités territoriales.