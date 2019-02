Emmaüs Gironde fait cavalier seul et quitte la fédération nationale

Gironde, France

Motif du désaccord : l'affaire dite du foyer d'accueil de Martillac. Un collectif d'associations, parmi elles la Ligue des Droits de l'Homme, ou encore Médecins du Monde, avaient constaté, l'an dernier, des cas de maltraitance de mineurs isolés étrangers. Foyer d'accueil fermé aujourd'hui pour des travaux de réhabilitation.

Emmaüs France avait diligenté une enquête interne. La sentance est donc tombée ce mardi. La fédération nationale a décidé de suspendre son antenne girondine à titre conservatoire.

Hubert Trapet, président d'Emmaüs France justifie cette décision : "On a eu l'occasion, à la fois, d'aller sur le site et ensuite rencontrer différents interlocuteurs pour nous rendre compte que la qualité de l'accueil ne répondait pas à nos critères. Nous avons eu ensuite un certain nombre d'échanges avec Emmaüs Gironde et nous avons constaté que si, effectivement, les circonstances de cet accueil étaient assez exceptionnelles, il fallait en tous les cas mettre un terme à cette situation. C'est un des groupes d'Emmaüs - il y en a 300 en France - avec lequel nous avons des relations éloignées depuis plusieurs années, qui reste un peu distant par rapport au mouvement. Donc nous considérons que dans cette situation, il fallait éclaircir cette situation. C'est pour cette raison que nous avons demandé à Emmaüs Gironde de venir s'expliquer sur son fonctionnement au sein du mouvement Emmaüs."

Emmaüs Gironde claque la porte

L'association girondine n'a pas tardé à répliquer. Elle refuse d'être convoquée mais en plus, c'est elle qui claque la porte, "Pas question de faire figure d'accusé" répond Pascal Laffargue, le président de l'association locale qui a déposé plainte, en décembre dernier, contre le collectif d'associations qui avait dénoncé les cas présumés de maltraitance, pour diffamation, dénonciation calomnieuse et menaces sur certains salariés.

"On n'accepte pas d'être convoqué à ce qui ressemble être un tribunal. Nous expliquer sur l'affaire de Martillac, on l'a fait sur un document de 150 pages qu'on a adressé au président d'Emmaüs France. Il ne s'agit pas de se défiler. On sait ce qu'on a fait, on sait les difficultés que nous avons rencontré. On sait que ce n'est pas facile et ce ne l'a été pour personne. On a pas à venir s'expliquer devant des gens qui ne connaissent absolument rien à la protection de l'enfance et qui ne connaissent pas grand-chose à l'action sociale. On a autre chose à faire sur le terrain" affirme Pascal Laffargue qui constate que le département de la Gironde ne lui a pas retiré sa confiance concernant l'accueil des mineurs isolés.

C'est une façon de dire : "Personne ne nous met dehors, c'est nous qui partons". Emmaüs Gironde estime avoir été lâché par Emmaüs France. Les tensions tournent autour de la gouvernance d'Emmaüs national ou du montant des cotisations versées par les structures locales.

Pascal Laffargue, le président d'Emmaüs Gironde rappelle que son association existe depuis bien plus longtemps qu'Emmaüs France. "Elle ne fait, que reprendre aujourd'hui son autonomie" dit-il.