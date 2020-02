Emmaüs lance la première "Lavomobile" de France à Marseille

C'est unique en France ! Une fourgonnette, deux machines à laver, un groupe électrogène, avec deux grosses cuves et 300 litres d'eau dans une remorque : Emmaüs lance sa "lavomobile" à Marseille. Elle est autonome pour réaliser entre quatre et cinq machines, pas besoin de se raccorder à l'eau ou à l'électricité. Elle va donc aller dans des squats par exemple, ou à la rencontre de personnes sans domicile fixe ou de réfugiés, afin que des personnes dans la précarité puissent faire leur lessive.

Pour son lancement le 20 février, la lavomobile est allée dans une auberge de jeunesse du huitième arrondissement de Marseille, qui accueille des réfugiés : un groupe de mineurs non accompagnés. C'est Médecins Sans Frontières qui accompagne ces jeunes et qui a fait appel à la lavomobile. Eric, un compagnon d’Emmaüs, a conçu le système. Avant, il était sans domicile fixe : "Je mettais un petit peu d'argent de coté pour les machines. Une lessive dans une laverie c'est minimum six euros, et beaucoup de gens préfèrent mettre six euros pour manger ou dormir que dans une lessive !"

Il y a énormément de besoins à Marseille

La lavomobile continuera à se déplacer dans Marseille à la demande des associations et tous les vendredis matins elle est aux Réformés, à côté du camion Emmaüs qui distribue les petits-déjeuners et soupes aux personnes qui en ont besoin. Kamel, le responsable de la communauté Emmaüs de Marseille Pointe-Rouge, a imaginé ce projet : "Il y a énormément de besoins à Marseille, et on attend plus grand chose des collectivités publiques. Il y a six ans on a fait une charte pour l'accès à l'eau et depuis pas grand chose n'est arrivé à Marseille en terme de douches publiques, de toilettes ou de fontaine d'eau. La lavomobile c'est aussi une initiative qui permet de réveiller les consciences et d’interpeller !"