Emmaüs organise sa grande vente d'été à Puy-Guillaume

La communauté Emmaüs du Puy-de-Dôme ouvre ses portes ce samedi pour une grande vente d'été. Avis aux chineurs !

C'est une brocante habituelle à Puy-Guillaume, le lieu central de la communauté Emmaüs dans le département. Meubles rétro et modernes, vêtements, livres par milliers, objets de décoration et bibelots en tout genre... Il y aura de quoi ravir le plus grand nombre! Près de 2.000 personnes sont attendues ce samedi.

Réactiver la chaîne de la solidarité

Même si Emmaüs organise deux à trois ventes de ce type tout au long de l'année, il est essentiel de "mettre en avant cet événement solidaire" insiste Bruno Ligocki, le président d'Emmaüs 63. Les prix pratiqués sont volontairement bas et abordables. "L'idée est vraiment que tout le monde puisse trouver ce dont il a besoin" explique Bruno Ligocki. Cette grande brocante est aussi l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes pour l'équipe d'Emmaüs. Ils sont très désireux de pouvoir trouver des nouveaux bénévoles.

Un compagnon d'Emmaüs s'active pour que tout soit prêt! © Radio France - Lauriane Havard

Fring'Halle, une boutique d'avenir

La solidarité c'est un mot qui prend tout son sens à Emmaüs 63. Depuis 2013, l'équipe a mis en place un chantier d'insertion via l'atelier de l'Ache. C'est en fait la boutique de vêtements Fring'Halle. Douze personnes sont actuellement en contrat d'insertion. "C'est vraiment un tremplin, un passage. L'objectif est de leur donner les codes, les compétences pour qu'ils puissent ensuite trouver un emploi" explique Elizabeth qui est assistante administrative à l'Atelier de l'Ache. Ces personnes restent maximum 24 mois à l'atelier, une période pendant laquelle elles définissent leur projet professionnel. "Je suis contente d'être ici, aujourd'hui je suis moins stressée pour la suite" confie Amida qui est arrivée en France en 2014. Elle a fui la Syrie avec sa famille pour trouver un avenir meilleur.

La responsable de la boutique Fring'Halle entourée de deux salariées en insertion © Radio France - Lauriane Havard

La grande vente d'été d'Emmaüs 63 se déroule ce samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h.