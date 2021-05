Emmaüs ouvre son premier magasin en centre-ville de Grenoble

Damien et Redouane, responsable et compagnon, tous les deux préparent le magasin de la rue Saint-Jacques

Deux grandes silhouettes en plastique dans l'entrée : les mannequins annoncent la couleur, au milieu des cartons et des étagères en plein agencement. "Ce matin, il n'y avait encore aucune étagère" explique Damien, le responsable du projet de boutique Emmaüs en ville.

Trouver une autre clientèle

Le magasin situé au 11 rue Saint-Jacques, à Grenoble, proposait du prêt-à-porter et ne va pas, finalement, changer radicalement, au moins pour le rez-de-chaussée. Friperies, seconde main, Emmaüs Grenoble s'installe dans ce local pour trouver une autre clientèle, et parce que ce genre de pas-de-porte, ça a déjà fonctionné, pour d'autres communautés en France. "Chambéry, Lyon, dans les parages. Pour Grenoble, c'est une nouveauté. C'est un site de vente, pas une communauté. Mais le personnel est bien celui d'Emmaüs, compagnes et compagnons ou bénévoles venant des trois sites périphériques". A savoir La Mure, Sassenage et le Versoud.

Deux niveaux, plus de 100m² de vente

Ici, sur deux niveaux, Emmaüs va s'installer et inaugurer un modèle qui a déjà fait école ailleurs, mais qui va peut-être interroger d'autres boutiques du centre-ville ? Seconde main, friperie, disques, livres, jouets, petit électroménager à prix Emmaüs : peur d'être vus comme des concurrents gênants ?

"On va dire qu'il y a de la place pour tout le monde !" explique Damien. "Bon, parfois on offre le même type de produit, on s'adresse à tout type de personne, mais c'est un cycle. Pour qu'Emmaüs fonctionne, il faut bien que des gens achètent des choses neuves, qu'ils vont redonner au bout d'un an, deux ans, quelques années, et c'est ce qui permet aux friperies, aux recycleries de fonctionner."

Pratique : G'Emmaüs, 11 rue Saint-Jacques à Grenoble, inauguration le 25 mai 2021, ouverture au public le 26 mai, et ensuite du mardi au samedi entre 11h et 18h.