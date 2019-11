Emmaüs plutôt que les centres commerciaux pour faire ses achats de Noël

Et si cette année vous mettiez au pied du sapin des cadeaux de seconde main ? A l'approche de Noël, l'association Emmaüs rappelle qu'on peut aussi trouver de bonnes idées et de bonnes affaires dans ces trois sites isérois du Versoud, de Sassenage et de Bourgoin-Jallieu.

Et si au lieu des centres commerciaux bondés, vous alliez chez Emmaüs pour faire vos achats de Noël ? L'association ne vend pas que des meubles et des vêtements, on peut aussi y trouver pas mal de cadeaux à mettre au pied du sapin.

"J'ai trouvé deux DVD pour mes fils", explique Nathalie. "Le premier est un manga et l'autre un vieux film de kung-fu." Mais au bout de quelques minutes, elle se décide aussi à prendre une grosse boîte en bois. "Ils vont être gâtés ! C'est une boîte de Lego vintage, elle doit dater des années 70, j'avais la même quand j'étais petite, mais pas en si bon état."

2, 3 ou 5 euros

Angela, de son côté, lorgne sur les jeux de société. "Je n'aime pas trop les grands magasins", explique-t-elle. "Ce n'est pas une obligation d'acheter à un prix fort." Ce que confirme François, une des bénévoles d'Emmaüs. "Ce jeu de société vous allez peut-être le trouver à 10 euros en grande surface, alors que chez nous c'est 2 euros. Et ils sont tous complets ! Lors des collectes, ils sont vérifiés et au besoin complétés avant d'être mis en vente."

Avec des prix si petits, il y a de quoi faire des heureux le 25 décembre. © Radio France - Tommy Cattaneo.

"Chez nous le Black Friday, c'est 365 jours par an"

Il y a aussi des livres, des BD, et même des vinyles chez Emmaüs. Bref, il suffit de fouiner dans les cartons pour se faire plaisir. "Chez nous, c'est le Black Friday 365 jours par an !", explique Gwenaël Jarillot, délégué de l'association en Rhône-Alpes. "Seulement on ne sait pas quand ça arrive, donc il faut venir régulièrement dans nos salles de vente pour faire une bonne affaire."

Et en plus vous ferez une bonne action, puisque les recettes des ventes servent à faire vivre les compagnons d'Emmaüs, qui la font fonctionner au quotidien.