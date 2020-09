Emmaüs récupère et va retaper de vieux vélos pour une opération solidaire en lien avec le Tour de France

Alors que le Tour de France cycliste est attendu en Isère les 15 (étape La Tour-du-Pin/Villard-de-Lans) et 16 (Grenoble/Méribel en Savoie), d'ici au 15 septembre, ceux qui le souhaitent sont invités à déposer leurs vieux vélos à l'Hôtel du Département à Grenoble (joindre le 04.76.00.38.34 au préalable). Ils peuvent le faire aussi auprès des communautés Emmaüs. Celle de Bourgoin-Jallieu, par exemple, propose sur son site un point de collecte du lundi au samedi 8h à 17h et ce pendant toute la durée du Tour de France.

Il s'agit de l'opération "un vélo pour tous", qui lie Emmaüs France et le Tour de France solidaire. Ces vélos seront auront le droit à une nouvelle vie après être passés entre les mains de compagnons, de bénévoles. Les vélos "enfants" seront donnés à des familles en situation de vulnérabilité. Les vélos "adultes" seront revendus à un prix solidaire.

Et pour chaque vélo récupéré, le Tour de France solidaire donnera 30 euros à Emmaüs. A Grenoble, les organisateurs espèrent récupérer 300 vélos. 150 à La Tour-du-Pin et pareil à Villard-de-Lans.

A Bourgoin-Jallieu, un important atelier "vélos"

Cette opération, la communauté Emmaüs de Bourgoin-Jallieu y participe d'autant qu'elle a un lien fort avec le vélo. "Cela fait une quinzaine d'années qu'on organise "la Recyclade" (ndlr: cette année, cela n'a pas été possible en raison de la situation sanitaire). On faisait le trajet Bourgoin-Jallieu/Paris à vélo pour se rendre sur le Salon de Paris avec des compagnons qui ont eu des parcours de vie très compliqués, une hygiène de vie... Vraiment un défi individuel et collectif, sportif, de faire ce trajet à vélo, tous ensemble", explique Claire, l'une des deux responsables du site berjallien.

La communauté de Bourgoin-Jallieu dispose aussi de l'un des plus gros atelier de réparation de la région au sein du mouvement Emmaüs. Chaque année, 700 "vieux" vélos sont récupérés et 500 sont remis en état. Des vélos vendus à des particuliers ou encore donnés. Ainsi, les compagnons qui le souhaitent en ont un pour leurs déplacements sur Bourgoin-Jallieu.