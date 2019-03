Émoi et polémique après la mort d'un cerf à Saint-Marcellin

Saint-Marcellin, France

L'affaire est sur toutes les lèvres à Saint-Marcellin (Isère). "Ça m'a mise dans une colère noire ! Quand on prend un animal on s'en occupe", tempête Nanou, résidente de longue date de la commune. Deux semaines après la découverte du cadavre du cerf qui vivait jusque là en captivité au parc de Joud, sur les hauteurs, elle ne décolère pas. Pour les promeneurs, qui avaient l'habitude de monter voir les animaux, c'est la fin d'une époque. "C'est bien triste. Il n'y aura plus d'intérêt à aller au parc avec les petits-enfants", regrette Françoise.

Un projet d'aménagement

Ce qui a posé problème, c'est le déplacement des animaux dans un enclos plus petit. Le projet de la mairie est de rénover le parc et de transporter les biches et cerfs au parc de Chambaran. "Nous avons sûrement sous-estimé la gestion de ces animaux, sur-estimé notre capacité à les déplacer", affirme le directeur des services de la mairie Thierry Angelier. Un rassemblement pour demander des comptes à la mairie a réuni une centaine de personnes le 24 mars. Pour calmer les tensions, Thierry Angelier publiait une vidéo trois jours plus tard pour tenter d'apaiser les tensions.

Depuis le changement de gestionnaire, le parc de Joud a subi de nombreux aménagements qui ne sont pas du goût de tous les promeneurs © Radio France - Nicolas Joly

Création d'un groupe de pression

Certains habitués du parc ont décidé de fonder un collectif pour demander des explications à la mairie. "De nombreux amis du parc animalier se mobilisent pour demander à la mairie l'annulation de l'enlèvement et déplacement programmé des biches et jeunes cerfs y vivant actuellement et un moratoire immédiat sur les travaux en cours", détaillent-ils dans l'en-tête de leur pétition qui circule désormais. Les membres du collectif, comme Laurent, n'ont d'ailleurs pas apprécié la vidéo de la mairie : "C'est une production hollywoodienne, il prend la pose avec des mots bien choisis. C'est une communication bien huilée mais qui n'apporte _pas de réponses sur le fond_."

Le parc de Joud est un lieu emblématique pour les promeneurs de Saint-Marcellin © Radio France - Nicolas Joly

Au-delà des animaux, certains membres de l'association pointent des défauts dans la gestion du parc et son aménagement. La ville se dit prête à échanger avec le collectif, qui réclame de son côté le maintien sur le site de tous les animaux.