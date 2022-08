Emotion autour d'une villa de Saint-Jean-de-Monts bientôt détruite

Les Heures Claires vit des jours sombres. A Saint-Jean-de-Monts en Vendée cette villa typique des années 20 construire sur la très passante Avenue de la mer va être détruite. Les propriétaires trop âgés pour l'entretenir n'ont trouvé qu'un seul acquéreur, un promoteur immobilier qui compte construire sur le terrain 35 logements. La Villa n'avait pas été classée par la ville comme patrimoine à protéger. Des habitants s'émeuvent.

"_J'appelle ça la bavure de l'Avenue de la me_r -confie sa propriétaire Danièle- parce-que ça n'intéressait personne, je ne passerai plus dans le quartier je ne veux pas voir ça". Sophie Thomas, montoise, a aperçu le panneau annonçant les travaux et son sang n'a fait qu'un tour: "Ce n'est pas la première fois que je suis choquée par l'explosion immobilière qui a lieu en ce moment à Saint-Jean-de-Monts mais cette villa ça été le coup de trop, l'idée est de créer une association pour sauvegarder le patrimoine qui reste".

On est en train de perdre ce qui fonde l'identité balnéaire de Saint-Jean-de-Monts. William Chevillon

William Chevillon, historien local, s'émeut aussi du sort réservé à cette villa: "On est sur Saint-Jean-de Monts sur plusieurs quartiers composés de villas balnéaires, les Demoiselles, l'Avenue de la mer etc, et petit à petit ces quartiers sont plus ou moins mités et destinés à la reconstruction, donc on est en train de perdre ce qui fonde l'identité balnéaire de Saint-Jean-de Monts. Et par ailleurs sur des terrains jusque-là restés vierges autour de ces villages on bétonne et on imperméabilise, ce qui pause question avec le dérèglement climatique en cours".

Un immense panneau annonce près du portail de la maison le chantier à venir © Radio France - Yves-René Tapon

La maire de la ville Véronique Launay regrette aussi ce choix mais explique qu'elle ne peut rien faire: "Je regrette que cette villa soit déconstruite (...) Dans le cadre de notre ancien Plan Local d'Urbanisme il y a une dizaine d'années on avait travaillé avec un cabinet sur les maisons intéressantes sur le plan architectural, sauf que cette maison n'avait pas été pastillée, ce qui fait que nous en tant que ville nous n'avons pas de levier pour empêcher la déconstruction de cette maison".

Sur le site change.org une pétition contre la démolition programmée a déjà recueilli près de 700 signatures.

Reportage à Saint-Jean-de-Monts autour de la villa Les Heures Claires Copier