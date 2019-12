Émotion dans la commune de Bezouce, au lendemain du décès de Michel Escalin dans l'hélicoptère de secours

Bezouce, France

Ce lundi 2 décembre, dès le petit matin, les habitants de Bezouce (Gard) se sont réveillés au son d'une tragique nouvelle : la mort d'un père de famille Bezouçois.

Parti secourir des habitants du Var victimes des intempéries dans la nuit du 1er au 2 décembre, un hélicoptère de la Sécurité Civile s'est écrasé dans le massif de la Nerthe tout près de Marseille. Le bilan est lourd : trois secouristes perdent la vie. Norbert Savornin, pompier des Bouches-du-Rhône, et deux gardois : le pilote de l'hélicoptère, Jean Garat, et Michel Escalin, mécanicien opérateur de bord. Ce dernier habitait la commune de Bezouce avec sa compagne et ses deux jeunes enfants.

"Je les connaissais" souffle Annie, en tentant de réprimer un sanglot. Visiblement émue, Annie avait croisé Michel il y a quelques semaines. "Cette famille est vraiment charmante, joyeuse, pleine de vie. Je leur envoie tout le soutien possible... ça me peine beaucoup. Surtout avant Noël."

Une émotion partagée par le Maire du village, Antoine Marcos. L'élu tient à saluer un citoyen exemplaire. "Michel Escalin s'est installé ici il y a plus d'une dizaine d'années. Il s'est beaucoup impliqué dans la vie commune, il était notamment très sportif. Il avait beaucoup d'amis ici." La Ville espère pouvoir organiser un hommage local rapidement, avec l'accord de la famille.