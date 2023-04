Émotion en Dordogne après le suicide d'un éleveur de chèvres touché par la grêle

Les orages de grêle de juin dernier ont provoqué d'énormes dégâts sur le Ribéracois et notamment sur les exploitations agricoles. Photo d'illustration

Un agriculteur s'est suicidé en Dordogne. Cet homme a été retrouvé mort ce lundi 3 avril sur son exploitation. Cet éleveur de la Roche-Chalais avait une cinquantaine de chèvres, mais aussi des moutons et quelques vaches. Son épouse a signalé sa disparition selon le maire de la commune. Jean-Michel Sautreau qui a prévenu les gendarmes qui ont retrouvé le corps vers midi.

Des difficultés depuis la grêle de juin dernier

Si les causes d'un suicide sont multiples, il est néanmoins avéré que cet éleveur était en difficulté financière depuis les violents orages de grêle de juin dernier . Les grêlons impressionnants ont entraîné la mort de certains de ses animaux, ils ont également dégradé ses bâtiments et détruit une partie de son fourrage.

Cet éleveur avait participé aux rencontres organisées avec la préfecture et les élus suite à ces violents orages de grêle. Il avait également manifesté à Périgueux le 24 janvier dernier pour dénoncer le manque d'aides.

D'après la Confédération paysanne, cet éleveur ne pouvait pas prétendre à des aides de l'État suite à ses dégâts en raison de son statut. Même s'il avait souscrit une assurance professionnelle, le montant versé ne lui permettait pas de réhabiliter ses bâtiments.

Des agriculteurs se relaient dans son exploitation

Les éleveurs et agriculteurs du secteur et des personnes de la commune se relaient depuis lundi pour s'occuper des animaux de la ferme sur place, explique le maire de la Roche-Chalais, avant l'arrivée d'un agriculteur intérimaire ce mercredi soir. D'après Jean-Michel Sautreau, la Chambre d'Agriculture et la MSA (mutualité sociale agricole) sont également intervenues suite au drame.

Selon nos informations, le réseau sentinelles de la MSA n'avait pas reçu d'alerte en ce qui concerne cet éleveur.

La lenteur des assureurs dénoncée par la Confédération paysanne

Jules Charmoy, membre du comité départemental de la Confédération paysanne, est attristé par ce drame. Il rappelle qu'il y a, en France, deux suicides par jour chez les agriculteurs. Il estime que la situation des agriculteurs du Ribéracois est encore très tendue, près de 9 mois après les violentes intempéries : "On arrive à des difficultés économiques insurmontables".

D'après le syndicat, les aides de l'État ont été difficiles à obtenir, mais elles ont été versées dans un délai très long avec des "plafonds très contraignants". Jules Charmoy dénonce les pratiques de certains assureurs qui "n'indemnisent pas assez rapidement ou pas à la hauteur des pertes".