Émotion et ferveur populaire pour l'inauguration du stade Eric Cantona à Argelès

Argelès-sur-Mer, France

Avant d'inaugurer le stade qui porte désormais son nom, Eric Cantona, entouré de toute sa famille, s'est rendu au monument des victimes du camp d'Argelès, là-même où il y a 80 ans ses grands parents furent prisonniers après avoir fuit la dictature fasciste de Franco.

"C'est un grand honneur pour moi d'être ici. "

Moment de recueillement pour Eric Cantona © Radio France - Tanguy Bocconi

L'ex-footballeur international s'est vu remettre des drapeaux républicains espagnols des mains de descendants d'exilés de la retirada, à qui il a adressé quelques mots:

"Mon grand père avait 28 ans et ma grand mère 18 quand ils ont été internés dans ce camp après avoir fuit le franquisme. On oubliera jamais ça, c'est essentiel de transmettre le souvenir de ce qu'il s'est passé sur cette plage il y a 80 ans . Ces moments très douloureux, même si nous ne les avons pas vécus, on a hérité de ça. Cette histoire familiale, elle nous construit et elle nous aide aussi à grandir."

Eric Cantona entouré de ses proches et de membres de sa famille © Radio France - Tanguy Bocconi

La stèle du monument d'Argelès © Radio France - Tanguy Bocconi

Après avoir déposé une gerbe à la mémoire des victimes, Eric Cantona est reparti en barque traditionnelle catalane pour rejoindre le port d'Argeles puis son tout nouveau stade, dans une ambiance complètement différente et face à des centaines d'admirateurs aux anges. Un Cantona très disponible et accessible qui a enchaîné selfies et poignées de mains sans ménager sa peine pour le plus grand bonheur de ses nombreux fans.

"C'est un très grand footballeur une véritable légende, c'est lui qui m'a donné la passion du football !" s'exclame Steve. "On a énormément de chance de le voir en vrai, jamais je n'aurais cru le voir à Argelès! Il n'oublie pas ses origines c'est tout à son honneur" ajoute Bernard.

La plaque du nouveau stade est dévoilée ! © Radio France - Tanguy Bocconi

Ce n'est que le second stade en France qui porte le nom d'Eric Cantona... le premier se trouve à Sainte-Cécile les Vignes dans le Vaucluse. Mais dans un clin d’œil malicieux le King glisse " Celui d'Argelès est bien plus beau ! Je souhaite à tous ceux qui y joueront beaucoup de plaisir, des larmes de joie, de tristesse parfois, mais de toujours relever la tête et de repartir tête haute même en cas de défaite, et de vivre des moments intenses comme le sport, et particulièrement le football peuvent en offrir".

La présence du King Cantona a rapidement attiré les curieux sur la plage d'Argelès © Radio France - Tanguy Bocconi