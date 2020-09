Émotion, handicap, natation et vélo pour la ministre des Sports dans le Finistère

Roxana Maracineanu, la ministre des Sports passe une deuxième journée dans le Finistère. Une visite placée sous le signe notamment du handicap, avec le centre de la MGEN qui propose un répit aux aidants à Riec-sur-Bélon dans le sud du département. Une visite sous le signe de l'émotion. "J'en ai profité pour me remémorer des moments de ma vie. Les animateurs de ce centre Kervelen nous avait accueilli le temps de l'hiver quand je suis arrivée en France." C'était en 1984, la petite Roxana était réfugiée politique avec sa famille, elle y a fait son CE2. "J'y ai appris la langue française avec mon frère. C'était la première fois que je revenais dans cet endroit. C'était un bon moment d'émotion, y compris pour les personnes qui m'avaient connue à l'époque."

Partout, les clubs sont fragilisés par la crise : Billetterie, buvette, autant de sources de recettes mises à mal. _"_Le plan de relance contribuera à refaire des équipements sportifs (je suis venue le voir à Quimper et à Brest). Des projets vont pouvoir être portés, notamment s'ils répondent à un cahier des charges environnemental. Un fonds de soutien va être mis en place pour les salles de sports qui doivent fermer et les associations. Il faut qu'il y ait une équité de traitement sportive et administrative."

Aisance aquatique et à vélo

Au programme de la Ministre : La piscine de Plourin-lès-Morlaix, pas pour rencontrer des futurs champions comme elle, mais des élèves qui apprennent à nager : "J'ai voulu qu'on prenne la Bretagne comme terre d'expérimentation _a_vec le recteur Emmanuel Ethis. Nous avons posé avec le ministère de l'Education nationale deux fondamentaux : savoir rouler à vélo et être à l'aise dans l'eau. Donc nous voulons que tous les enfants aient accès à l'eau et aux pistes cyclables. Il faut agir dès le plus jeune âge pour que tous les enfants puissent être en sécurité sur la route et dans l'eau."