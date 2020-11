Émotion, recueillement rue d'Aubagne, 2 ans après l'effondrement de deux immeubles qui a fait 8 morts

Beaucoup de monde et d’émotion ce jeudi matin rue d'Aubagne. Un moment de recueillement en hommage aux huit victimes de l'effondrement du numéro 65 de la rue, il y a deux ans.

C'est à la fois hier et il y a tellement longtemps, on a voulu honorer la mémoire des victimes avec la lumière de nos bougies - Zora, une riveraine de la rue d'Aubagne

Des habitants du quartier, quelques élus dont le premier adjoint Benoit Payan et la maire de secteur Sophie Camard et ces flambeaux brandis dans la rue, juste en face de ce que l'on appelle désormais "la dent creuse", cet espace vide laissé par les quatre immeubles effondrés ou détruits depuis le 5 novembre 2018.

Les visages et les silhouettes des victimes © Radio France - Laurent Grolée

À quelques mètres des numéros 63 et 65 de la rue d'Aubagne, les photos ou silhouettes des huit victimes : Simona, Fabien, Niassé, Chérif, Julien, Marie Emmanuelle , Ouloum et Taher.

Des familles avec la maire de secteur Sophie Camard sur les lieux du drame © Radio France - Laurent Grolée

Deux ans après le drame, plus de 400 familles n'ont pas été relogées et doivent vivre en famille dans des logements provisoires et souvent exiguës. 5.000 personnes, 545 immeubles au total ont été évacués depuis le drame.