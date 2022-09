Emploi : 57% des femmes rêvent de reconversion à cause notamment de la souffrance au travail

Selon une étude Ifop, 57% des femmes souhaitent opérer une reconversion à cause de la souffrance au travail et seules 24% se disent pleinement satisfaites de leur travail. Une analyse qui s'inscrit dans le mouvement de la "grande démission".

Les femmes ne sont pas épargnées par le mouvement de la "grande démission", c'est ce que révèle un sondage que franceinfo vous dévoile en exclusivité ce mercredi, près des deux tiers d’entre elles rêvent de reconversion. 57% des femmes en rêvent d'autant que seules 24% se disent pleinement satisfaites de leur sort, au travail. Cette étude a été menée par l’Ifop pour la société Garance&Moi auprès de plus de 1.000 femmes.

Une majorité rêve de reconversion professionnelle en raison d’une situation de travail subi, 64% des femmes sondées évoquent comme raison principale la frustration et l’ennui professionnel. Mais la souffrance au travail est la deuxième raison qui pousse une femme sur deux à changer de métier parce que sa charge de travail est trop importante ou parce qu’elle évolue dans une ambiance de travail nocive.

Il y a aussi le goût du défi : la volonté de se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle c'est la troisième raison la plus souvent citée, avec 43% des femmes interrogées qui ont envie de parier sur l’avenir. Cependant, le projet se heurte souvent à un manque de confiance en soi. 39% des femmes sondées avouent qu’il s’agit d’un obstacle majeur à tout mouvement.

Parmi celles qui rêvent de reconversion professionnelle, 69% déclarent probable d’effectuer ce changement de vie professionnelle par choix, signe d’une motivation à réaliser ce changement, tandis qu’elles sont tout de même 46% à estimer devoir effectuer ce changement par contrainte, pour les raisons d’insatisfaction professionnelle évoquées précédemment.

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1004 femmes, représentatif de la population des femmes salariées françaises âgées de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (âge, profession de la personne interrogée, secteur d’activité et nature de l’employeur). Les interviews ont été réalisées par questionnaire autoadministré en ligne du 02 au 10 mai 2022