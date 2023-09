La DGSE recrute 800 personnes pour l'année 2023

Si vous avez toujours voulu devenir espion, ces annonces sont faites pour vous ! Selon nos confrères du journal Ouest-France , la DGSE, la direction générale des renseignements extérieurs, recrute. Une vaste campagne, 800 postes à pouvoir en 2023, avec des profils d'hommes et de femmes "ordinaires, prêts à accomplir secrètement des missions extraordinaires". Dans le détail : 45 % de fonctionnaires, 20 % de militaires et 35 % de contractuels.

Les postes sont publiés de façon publique, sur des plateformes spécialisées, on peut retrouver les appels à candidature sur Welcome to the Jungle , Jobteaser et LinkedIn .

248 métiers proposés

La plupart sont en région parisienne, mais pas exclusivement, il y en a aussi en ailleurs. Concernant les missions, on n'en connaît évidemment pas la nature exacte, mais on a des précisions sur les domaines dans lesquels il y a des besoins : les langues étrangères, l'administration générale, les affaire immobilières, la sécurité, la protection ou le cyber. Pas uniquement, donc, des agents de terrain. En tout, 248 métiers sont proposés, des ingénieurs aux géo-analystes.

Plus de 700 effectifs supplémentaires entre 2024 et 2030

Avec la nouvelle loi de programmation militaire , la DGSE doit remplacer des départs mais aussi grossir ses rangs. Le service compte sur « plus de 700 effectifs supplémentaires entre 2024 et 2030 ».

Quant à la rémunération, il n'y a pas de chiffres précis mais le service assure être en phase avec le marché et à un bon biveau au moins pour les six premières années. "À moyen terme il y a un écart qui se creuse avec les GAFA, les géants du numérique", selon le responsable des recrutements.